BARCELONE, Espagne, 3 mars 2025 /CNW/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui le HONOR ALPHA PLAN, une nouvelle stratégie d'entreprise visant à opérer sa transformation d'un fabricant de téléphones intelligents en une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA. Et HONOR ouvrira les frontières industrielles grâce à une collaboration ouverte et transparente pour créer conjointement un écosystème de partage de valeur avec des partenaires de l'industrie. L'entreprise a également lancé HONOR Earbuds Open, un dispositif audio à oreille ouverte doté de capacités avancées d'IA sur scène.

Esthétique et confort ultimes toute la journée

Dotés d'une conception ergonomique à oreille ouverte, les écouteurs HONOR Earbuds Open garantissent une expérience d'écoute sécuritaire et agréable. Chaque écouteur pèse 7,9 g[1] et est fait de silicone respectueux de la peau, offrant un confort exceptionnel sur une période d'utilisation prolongée. Conçus pour une utilisation polyvalente, les écouteurs HONOR Earbuds Open utilisent un alliage à mémoire de forme de nitinol haute performance, assurant une stabilité et un confort optimaux pendant l'activité physique intense. Les matériaux respectueux de la peau les rendent idéaux pour les utilisateurs qui accordent la priorité au confort et à la fonctionnalité, en veillant à ce que les écouteurs HONOR Earbuds Open demeurent avec vous tout au long de la journée, que vous soyez en déplacement, lors de vos entraînements ou simplement lors de moments de détente à la maison.

Découvrez un son de première qualité

Faites l'expérience d'un son inégalé grâce aux capacités audio de première qualité des écouteurs HONOR Earbuds Open. Imaginez-vous dans un café très animé, où la technologie acoustique avancée de ces écouteurs offre une qualité sonore limpide sur toutes les fréquences. Les écouteurs HONOR Earbuds Open sont dotés d'un circuit multimagnétique toroïdal φ 16 mm, d'un algorithme de basse virtuelle et d'un système Surround Cinema Stereo. Les haut-parleurs individuels dynamiques assurent une basse profonde et un son aigu net, offrant une expérience d'écoute immersive, que vous écoutiez votre musique préférée ou que vous preniez un appel téléphonique.

Son système actif d'annulation du bruit pour la conception à oreille ouverte[2] réduit efficacement le bruit ambiant, tandis que la fonction d'annulation environnementale du bruit assure des appels clairs dans des conditions venteuses. Lorsque vous êtes dans des endroits achalandés comme les transports collectifs ou les rues achalandées, la fonction d'annulation du bruit peut réduire au minimum le bruit ambiant, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur ce qui compte le plus : votre contenu audio.

Commodité inégalée grâce aux capacités d'IA

Les écouteurs HONOR Earbuds Open ne sont pas seulement une question d'esthétique et de qualité sonore; ils offrent également une commodité inégalée grâce à des capacités d'IA intégrées. Jumelés au HONOR Magic7 Pro, les écouteurs HONOR Earbuds Open éliminent les barrières linguistiques grâce à des fonctions de traduction d'IA qui prennent en charge 15 langues et 3 modes; Shared Mode, Exclusive Mode et Simultaneous Interpretation. Il intègre également Google Assistant pour une période de questions instantanée, le contrôle téléphonique et la gestion des tâches. Le mode Shared est idéal pour les étudiants internationaux qui participent à des discussions entre pairs pendant des conférences et les employés de bureau qui participent à des rencontres individuelles avec des collègues étrangers. Les utilisateurs peuvent utiliser différentes langues dans le téléphone à tour de rôle et entendre des traductions dans l'oreille opposée, ou opter pour une traduction vocale continue sans délai, fournissant des traductions en temps réel dans les deux sens. Le mode Exclusive est parfait pour les voyageurs, où la traduction est fournie par le haut-parleur du téléphone pendant qu'une personne parle, ce qui facilite la communication avec les gens du coin. Enfin, l'interprétation simultanée fonctionne bien dans les conférences, permettant à l'auditeur d'entendre des traductions en temps réel au moyen d'écouteurs pendant que le conférencier parle.

Équipés d'une batterie robuste de 58 mA h et d'un boitier de recharge de 480 mA h[3], les écouteurs HONOR Earbuds Open offrent une expérience de divertissement ininterrompue. Ils comprennent également une fonction Find Earbuds qui émet un bip pour aider à localiser les écouteurs égarés. Avec des commandes intuitives pour écouter de la musique, activer la fonction de réduction du bruit et plus encore, les écouteurs HONOR Earbuds Open combinent harmonieusement fonctionnalité et qualité sonore pour les amateurs de musique.

[1] Les données proviennent du laboratoire HONOR. La taille et le poids réels peuvent varier en raison de la configuration du produit et du processus de fabrication; veuillez vous reporter au produit réel. [2] Les données proviennent du laboratoire HONOR. La profondeur maximale de réduction du bruit testée en laboratoire est de 24 dB; l'utilisation réelle peut varier selon la situation. [3] La capacité typique de la batterie est de 58 mA h et 480 mA h.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631222/image_5003200_50607718.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595331/HONOR_LOGO_Logo.jpg

SOURCE HONOR

PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]