HONOR présente Circle to Search with Google sur les appareils des séries HONOR Magic V3 et HONOR 200

La nouvelle fonctionnalité souligne l'engagement d'HONOR et de Google à démocratiser l'accès à la technologie d'IA pour les appareils mobiles

SHENZHEN, Chine, 10 octobre 2024 /CNW/ - La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Circle to Search with Google[1] sur son produit phare HONOR Magic V3, le téléphone intelligent pliable vers l'intérieur le plus mince au monde, ainsi que sur ses appareils de la série HONOR 200, offrant une performance supérieure et une expérience de prise de portraits photographiques de niveau studio sans précédent. La nouvelle amélioration permet à tout le monde de profiter des dernières avancées en matière d'IA, offrant une expérience de recherche transparente et intuitive aux utilisateurs de téléphones intelligents du monde entier.

HONOR

« Les améliorations sur le plan de l'IA transforment la façon dont nous travaillons, apprenons, magasinons, créons et interagissons avec nos appareils. Que vous ayez besoin d'aide pour la traduction, pour vos devoirs ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur une image qui a attiré votre attention sur les médias sociaux, nos téléphones intelligents sont devenus notre source de référence pour la recherche de cette information, a déclaré George Zhao, chef de la direction d'HONOR. En tant que marque technologique centrée sur l'humain, HONOR est déterminée à offrir les avantages de l'IA à tout le monde. Grâce à notre étroite collaboration avec Google au sein de l'industrie, et en introduisant cette fonction dans non pas un, mais deux de nos téléphones intelligents populaires, il est maintenant possible d'accéder à un monde d'information à portée de main, offrant ainsi un tout nouveau niveau de commodité dans le quotidien des gens. »

Circle to Search permet aux utilisateurs de faire une recherche instantanément à partir de tout ce qu'ils voient sur leur téléphone avec Google. Avec Circle to Search, il suffit d'encercler, de surligner, de griffonner ou de toucher n'importe où sur votre écran pour sélectionner le texte, l'image ou la vidéo sur lesquels vous souhaitez obtenir plus de renseignements, sans changer d'application. Il est maintenant encore plus facile de faire des recherches concernant tout ce qui vous inspire.

[1] Google et Android sont des marques de commerce de Google LLC.

Parcours en IA d'HONOR : Bâtir un écosystème complet et responsable en matière d'IA

Reconnaissant le rôle central de l'IA dans la définition des modes de vie futurs, HONOR considère depuis longtemps l'IA comme une priorité stratégique. Grâce à la recherche et au développement continus et à une collaboration ouverte avec différents partenaires de l'industrie, HONOR se consacre à enrichir son écosystème d'IA pour appareils mobiles, offrant des solutions d'IA avant-gardistes aux consommateurs du monde entier. Plus tôt cette année, HONOR a dévoilé l'architecture d'IA à quatre couches de l'entreprise, un plan d'adoption à l'échelle de l'industrie qui, en fin de compte, profitera aux utilisateurs de partout dans le monde. Adoptant une stratégie d'IA hybride qui intègre entièrement les capacités d'IA sur les appareils et d'IA infonuagique, HONOR a mis au point une architecture de sécurité à plusieurs niveaux et le HONOR Personal Cloud Compute, qui protègent les données et la vie privée des utilisateurs lors des interactions avec les services d'IA infonuagique.

Dévoilé lors du salon IFA 2024, le tout nouveau modèle phare pliable HONOR Magic V3 regorge de capacités d'IA pionnières. En partenariat avec Google, le HONOR Magic V3 est équipé des outils AI Eraser, Face to Face Translation et HONOR Notes, ce qui donne accès à des fonctions de qualité supérieure qui améliorent la productivité. Conformément à son approche centrée sur l'utilisateur, HONOR a présenté la première technologie de protection oculaire non focalisée basée sur l'IA de l'industrie et la technologie antifraude de détection d'hypertrucage basée sur l'IA, répondant aux préoccupations courantes en matière de santé et de sécurité associées à l'utilisation des téléphones intelligents. De plus, les appareils HONOR, qui fonctionnent sur MagicOS 8.0.1, sont dotés des fonctionnalités Magic Portal et Magic Capsule, qui redéfinissent les interactions entre les humains et les appareils pour favoriser une utilisation optimale.

Prix et disponibilité

Bien que la série HONOR 200 ait connu un succès remarquable depuis son lancement mondial en juin, les appareils de la série HONOR Magic V3 sont également offerts sur les marchés internationaux depuis le 5 septembre, à partir de 1 999 euros.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. L'entreprise vise à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services efficaces. Avec un intérêt indéfectible pour le développement, elle s'engage à développer des technologies qui permettent aux gens du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté de s'accomplir et de faire plus. Proposant toute une gamme de téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portables et de portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, visitez HONOR en ligne à www.honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525526/HONOR.jpg

SOURCE HONOR

PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]; [email protected]