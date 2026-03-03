De l'innovation robotique aux appareils phares, HONOR étend son écosystème d'appareils IA au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /CNW/ - Au MWC 2026, HONOR a fait progresser sa vision de l'intelligence humaine augmentée (AHI) et accéléré ALPHA PLAN grâce à trois piliers connectés : Alpha Phone, Alpha Store et Alpha Lab. S'appuyant sur son engagement à long terme envers l'IA centrée sur l'humain, HONOR a offert un aperçu du Robot Phone, une exploration audacieuse de l'intelligence incarnée et une nouvelle espèce de téléphone intelligent qui repense comment les futurs appareils IA pourraient intégrer le mouvement et la conscience spatiale.

Parallèlement à cette innovation futuriste, HONOR a dévoilé le Magic V6, l'aboutissement de son expertise en matière de téléphones intelligents pliables, combinant une technologie de batterie révolutionnaire au silicium-carbone, une ingénierie d'affichage de pointe et une productivité optimisée par l'IA dans son design pliable le plus abouti à ce jour. Avec les nouveaux appareils de l'écosystème, les HONOR MagicPad 4 et MagicBook Pro 14, ces annonces renforcent la feuille de route de HONOR visant à intégrer du matériel et des logiciels intelligents autour des besoins réels des utilisateurs.

James Li, PDG de HONOR, a déclaré : « Avec l'humain comme phare, nous naviguons dans la croissance de l'IA à travers les deux axes du quotient intellectuel et du quotient émotionnel, réunissant trois formes d'intelligence. Nous explorons le nouveau paradigme des appareils IA avec Alpha Phone, accueillons le nouveau paradigme de l'écosystème d'IA avec Alpha Store et construisons le nouveau paradigme d'une civilisation fondée sur le silicium et le carbone avec Alpha Lab. Grâce aux trois vagues d'Alpha Plan, nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires et faisons avancer cette démarche à pleine vitesse. »

Jetez un coup d'œil au HONOR Robot Phone : Une nouvelle espèce de téléphone intelligent

Le Robot Phone est une nouvelle espèce de téléphone intelligent, combinant l'interaction de l'IA incarnée avec des capacités de mouvement de qualité robot et d'imagerie cinématographique. Plutôt que de réagir uniquement via des écrans et des commandes vocales, HONOR offre, au sens figuré, à sa prochaine génération d'appareils non seulement un cerveau, mais aussi des mains et des pieds, combinant l'IA à une interaction plus physique et expressive via le mouvement et les mouvements de caméra. Cela va au-delà de ce qu'un téléphone intelligent statique peut offrir, apportant une interaction plus humaine et expressive dans la technologie du quotidien et ajustant sa perspective en temps réel. La perception multimodale permet d'identifier les sons, de suivre les mouvements et de maintenir la perception visuelle, créant ainsi un modèle d'interaction plus naturel, sensoriel et intuitif.

Le Robot Phone introduit également une interaction d'IA incarnée conçue pour sembler plus naturelle et expressive. Il prend en charge l'appel vidéo IA sous tous les angles, qui suit l'utilisateur grâce à un contrôle de mouvement de qualité robot. Il répond également par un langage corporel émotionnel, y compris des hochements et mouvements de tête expressifs, et peut même danser au rythme de la musique, apportant une interaction ludique et réaliste à l'expérience du téléphone intelligent.

Intégrer un robot dans un téléphone intelligent a nécessité de repenser l'espace, la solidité et le poids à un niveau microscopique. HONOR a appliqué les matériaux haute performance et le savoir-faire en fiabilité développés pour les téléphones intelligents pliables à l'ingénierie du Robot Phone, permettant la conception d'un micro-moteur développé en interne, conçu pour une compacité et une robustesse extrêmes. En réduisant considérablement la taille du moteur, HONOR a pu intégrer un système de cardan à 4 degrés de liberté ultra-compact dans le téléphone, créant ainsi la base matérielle pour un contrôle de mouvement intégré de qualité robot.

Cette architecture mécanique prend en charge un système de stabilisation à cardan à trois axes, assurant un mouvement fluide et précis même dans des environnements dynamiques. Le mode vidéo Super Steady garantit une meilleure stabilité lors de mouvements importants, tandis que le suivi d'objets par IA permet au Robot Phone de suivre intelligemment des sujets en temps réel. AI SpinShot élargit encore davantage le contrôle créatif, prenant en charge le mouvement de rotation intelligent à 90° et à 180° pour des transitions fluides et cinématographiques, même lors des prises de vue avec une seule main.

Construit autour d'un capteur de 200 Mpx et d'un système de caméra à cardan stabilisé, le Robot Phone est conçu pour aider les utilisateurs à aller au-delà de la capture de moments et vers la capture d'histoires de vie. Grâce à la stabilisation, au suivi intelligent et au mouvement de caméra de style cinématographique, il vise à combler l'écart entre la vidéo sur téléphone intelligent et la narration avec un aspect professionnel.

Ensemble, ces capacités démontrent comment l'IA intégrée peut débloquer de nouvelles formes de capture et d'interaction, positionnant le Robot Phone comme une étape déterminante de l'évolution de HONOR vers des appareils plus intelligents et adaptatifs. Alors qu'HONOR continue de faire progresser son ALPHA PLAN, le Robot Phone offre un aperçu de la façon dont l'intelligence incarnée peut façonner la prochaine génération de technologie mobile.

