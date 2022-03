George Zhao a attribué le succès continu de HONOR à l'attitude « HONOR peut le faire » incarnée par le personnel ainsi qu'aux innovations phares de l'entreprise. George Zhao affirme que la ténacité et la persévérance des employés les encouragent à poursuivre leur quête d'excellence et à repousser les limites. D'un autre côté, en prenant en charge les processus de fabrication, HONOR peut garantir la haute qualité de ses produits et dispose de l'agilité nécessaire pour suivre le rythme de l'innovation.

Selon un rapport publié par Counterpoint Research le mois dernier, HONOR était le deuxième fabricant de téléphones intelligents en importance sur le marché chinois au quatrième trimestre de 2021. « Nous connaissons une croissance incroyable et les nouveaux produits que nous venons d'annoncer dans le cadre du MWC 2022 propulseront davantage la marque pour atteindre un public plus vaste », a déclaré George Zhao.

« Aujourd'hui, nous avons plus d'espace pour élaborer notre propre stratégie et créer une marque mondiale », a révélé George Zhao. Afin de maintenir une croissance soutenue dans le contexte des défis à l'échelle de l'industrie, comme la pénurie mondiale de puces, HONOR se concentrera sur les marchés étrangers clés où nous avons établi une base solide avec un solide bassin d'adeptes de nos produits et où la notoriété de la marque est forte. À l'heure actuelle, HONOR est partenaire de plus de 200 grandes entreprises de télécommunications et partenaires de canaux, dont 98 en Europe, y compris Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues et SFR. En misant sur ces partenariats, HONOR distribue ses produits à l'échelle mondiale. En plus d'offrir le HONOR 50 à des clients dans 49 pays, HONOR prévoit d'offrir plus de produits HONOR au reste du monde cette année, y compris la série HONOR Magic, la série HONOR N et la série HONOR X.

L'innovation est au cœur de HONOR. Parmi les plus de 11 000 employés actuels d'HONOR, plus de 55 % sont des employés de R-D, contribuant ainsi à la croissance technologique continue de l'entreprise. À cette fin, HONOR exploite également six centres de R-D, dont un en France et un au Japon, ainsi que plus de 100 laboratoires d'innovation.

À propos d'HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. L'entreprise se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec un accent inébranlable sur la R-D, elle s'engage à développer une technologie qui donne aux gens du monde entier les moyens d'aller toujours plus loin, leur donnant ainsi la liberté de réaliser et de faire plus. Offrant une gamme de téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portables et d'appareils portables de grande qualité adaptés à chaque budget, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, visitez HONOR en ligne à www.hihonor.com

