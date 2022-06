« La photographie sur téléphone intelligent n'est pas seulement une question de matériel ou de logiciel. Chez HONOR, nous excellons dans l'exploitation de la photographie informatique par fusion et des appareils photo multiples pour atteindre ce que nous appelons la synergie « tout pour un et un pour tous », élevant la qualité d'image des appareils photo des téléphones intelligents à des niveaux qui peuvent même rivaliser avec celle de certains appareils reflex mono-objectif numériques, a déclaré le Dr Weilong Hou, expert technique, HONOR Imaging. « La série Magic4 d'HONOR illustre le travail de notre équipe de recherche et développement; le moteur d'image HONOR qui permet non seulement aux utilisateurs d'exploiter toutes les capacités de chaque téléphone intelligent HONOR équipé d'un appareil photo, mais aussi de rendre accessible aux utilisateurs quotidiens une qualité d'image incroyable. »

Le webinaire était animé par Peter Ricardson, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, en présence d'un panel de vétérans du secteur et d'experts en la matière, dont le Dr Hou, Hervé Macudzinski, directeur de la science de l'image chez DXOMARK, Judd Heape, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm, et Eugenio Recuenco, photographe professionnel renommé, réalisateur et deux fois lauréat du Lion de Cannes, qui a récemment tourné un film entièrement sur le HONOR Magic4 Pro. L'événement vient compléter le livre blanc de Counterpoint Research qui est publié aujourd'hui.

Le moteur d'images HONOR : le cœur des appareils photo pour téléphones intelligents HONOR

Lors de sa présentation, le Dr Hou a présenté le moteur d'image HONOR, la solution de caméra de pointe de HONOR qui permet au matériel de travailler à l'unisson avec l'IA et les algorithmes pour générer des images de haute qualité. En soutenant l'expérience de l'appareil photo, la solution aide les utilisateurs à élever les simples captures d'appareil photo à des interprétations artistiques de leur vision créative. En tant que nouveaux téléphones intelligents phares de HONOR, le HONOR Magic4 Pro et le HONOR Magic4 Ultimate témoignent de l'efficacité de la solution. Ce dernier a obtenu un score de 146 sur la note globale de l'appareil photo de DXOMARK; le score le plus élevé jamais attribué par l'organisme d'évaluation de produits faisant autorité.

Répondant aux problèmes des utilisateurs en matière de photographie et de capture vidéo mobiles, les deux téléphones intelligents ont été présentés avec un large éventail de fonctionnalités de pointe, notamment la possibilité de prendre des photos de haute qualité tout en enregistrant une vidéo. À l'avenir, selon le Dr Hou, HONOR continuera à s'efforcer de donner aux consommateurs les moyens de prendre de superbes images à tout moment et en tout lieu grâce à ses capacités de recherche et développement, en se concentrant sur l'obtention d'une parité de performances entre les appareils photo mobiles et les appareils photo spécialisés, l'amélioration de la qualité de l'image et l'exploitation d'un plus grand nombre de capteurs avec des logiciels plus avancés afin d'améliorer les résultats de l'imagerie.

Actuellement, tous les téléphones intelligents HONOR Magic Series et HONOR N Series sont équipés du moteur d'images HONOR, qui fonctionne en arrière-plan pour garantir de meilleurs résultats en matière de prise de photos et d'enregistrement de vidéos.

Évaluation des appareils photo des téléphones intelligents

Du point de vue d'un expert de confiance en évaluation de produits, M. Macudzinski a partagé son point de vue sur les conditions nécessaires à la réalisation d'une grande photographie : la capacité du photographe à identifier et à cadrer la scène, la un moment importer à immortaliser avec clarté, et les capacités de l'appareil photo à comprendre l'intention de l'utilisateur et à modifier les images en conséquence. Selon M. Macudzinski, pour qu'un appareil photo pour téléphone intelligent soit considéré comme exceptionnel, il doit prendre en charge ces fonctionnalités dans le mode de prise de vue par défaut de l'appareil. L'expert a illustré son point de vue avec le HONOR Magic4 Ultimate, qui est resté en tête du classement des appareils photo pour téléphones intelligents de DXOMARK depuis la publication de son rapport d'évaluation en mars. Faisant l'éloge du téléphone intelligent phare HONOR pour son expérience utilisateur exceptionnelle, ses capacités de saisie d'images et son traitement de l'intelligence artificielle, M. Macudzinski a évoqué les principaux points du rapport de DXOMARK, en mettant l'accent sur les performances du zoom HONOR Magic4 Ultimate sur plusieurs longueurs focales et sur la fusion entre le matériel et le logiciel permettant aux différents objectifs de l'appareil photo de travailler ensemble et de produire une qualité d'image objectivement meilleure.

La photographie sur téléphone intelligent d'un point de vue professionnel

Réputé pour ses travaux de photographe et de réalisateur, M. Recuenco a récemment tourné son film Kaleidoscope entièrement sur HONOR Magic4 Pro. Racontant son expérience au cours de la présentation, M. Recuenco a déclaré que filmer avec le téléphone intelligent HONOR lui était familier, car l'ensemble des fonctions professionnelles comme le puissant système de caméra et le Magic-Log lui offraient la liberté de création qu'il apprécie du matériel professionnel, mais dans un format beaucoup plus pratique. M. Recuenco, l'un des juges du concours HONOR Magic Moments, a également sélectionné quelques soumissions du concours de l'année et a commenté les innombrables possibilités offertes par les appareils photo des téléphones intelligents d'aujourd'hui, qui permettent aux gens d'être plus expressifs dans leurs saisies que jamais auparavant.

Intégration technologique

Représentant Qualcomm, M. Heape a donné un aperçu de la collaboration qui a donné naissance au moteur d'image HONOR. La série Magic4 d'HONOR a tiré pleinement parti de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et du dernier moteur IA de Qualcomm pour la photographie ultra-fusion, permettant aux images prises par différents objectifs et traitées par plusieurs FAI de se compléter pour obtenir une amélioration de la qualité d'image. L'algorithme innovant développé par HONOR libère pleinement les capacités de photographie computationnelle du domaine RAW. Si l'on y ajoute la souplesse du moteur d'image HONOR et la capacité du fournisseur d'accès à Internet Qualcomm de prendre en charge le débit élevé du traitement multifilière et parallèle, cela permet d'offrir des fonctions innovantes et des expériences utilisateur comme la « prise de photos avancée pendant l'enregistrement vidéo ».

Livre blanc complémentaire Counterpoint Research

Le webinaire est un complément à un nouveau livre blanc de Counterpoint Research qui offre une vue d'ensemble des tendances générales du secteur, avec des contributions des panélistes du webinaire. Le livre blanc peut être téléchargé sur le site Web de Counterpoint Research .

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise vise à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses puissants produits et services. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, elle s'engage à développer des technologies qui permettent aux gens du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Proposant une gamme de téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et technologies portables de haute qualité pour tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, visitez HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un courriel à [email protected] .

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836151/image_5003200_8974304.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1836152/image_5003200_8974430.jpg

SOURCE HONOR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chong Liu, [email protected]