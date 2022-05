« L'ouverture du parc industriel de fabrication intelligente HONOR l'année dernière a été une étape importante de la réussite de l'intégration de nos capacités de R&D à nos processus de fabrication. Cette consolidation nous permet de mieux exploiter notre expertise dans les deux domaines, a déclaré George Zhao, chef de la direction de HONOR Device Co, Ltd. En plus de renforcer nos capacités de fabrication, l'usine intelligente abrite des équipements de production, de test et de contrôle de la qualité de classe mondiale qui garantissent que nos produits haut de gamme sont à la hauteur des attentes élevées de nos clients. »

Intégration harmonieuse des processus de R&D et de fabrication

Opérationnel depuis septembre 2021, le parc industriel de fabrication intelligente HONOR est la première usine autofinancée de la marque. Équipé d'installations de fabrication et d'essai de pointe pour prendre en charge tous les aspects de la fabrication des téléphones intelligents, le parc est indispensable pour garantir la qualité des produits haut de gamme de la marque. Le parc HONOR, dont 20 % du personnel se consacre aux activités de R&D, permet à l'entreprise d'intégrer ses ressources de R&D aux capacités de base du parc, maximisant ainsi la synergie entre les deux et permettant à la technologie de fabrication de suivre le rythme de l'innovation.

Chaîne de production adaptée aux innovations du HONOR Magic4 Pro

L'appareil HONOR Magic4 Pro, qui fait son entrée au sein de certains marchés internationaux à partir de ce mois-ci, est équipé de la fonction AI Privacy Call, une fonction qui minimise les fuites de son pendant les appels vocaux ; de la photographie computationnelle Ultra-Fusion, une solution d'appareil photo qui permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti des multiples caméras arrière du téléphone intelligent et de l'écran Quad-Curved LTPO, un écran étonnant qui offre des expériences visuelles immersives. Chacune de ces caractéristiques représente un ensemble de défis de fabrication uniques, dont les solutions ne sont rendues possibles que par la synergie entre les capacités en matière de R&D et de fabrication de HONOR.

Avec chaque génération de téléphone intelligent, les fabricants de téléphones intelligents ne cessent de déplacer le récepteur vers la lunette supérieure pour tenter d'obtenir une plus grande surface d'affichage. Toutefois, plus le récepteur est placé près du rebord, plus les fuites sonores sont prononcées pendant les appels vocaux, ce qui pose des problèmes de confidentialité.

Pour résoudre ce problème, HONOR a identifié et résolu plus de 100 défis technologiques et a créé la fonction AI Privacy Call Cette fonction innovante s'appuie sur la première unité d'émission sonore double intelligente du secteur, qui comprend un composant de conduction osseuse utilisant des céramiques piézoélectriques monté directement sur l'écran. En raison de la nature du verre, le processus d'assemblage exige une extrême précision : un écart de fabrication mineur est suffisant pour endommager définitivement le panneau. En travaillant main dans la main, les équipes de R&D et de fabrication de l'entreprise ont su relever le défi en trois mois. Les efforts concertés ont abouti à la création d'un équipement de montage automatisé de haute précision, qui s'appuie sur la vision par ordinateur et des algorithmes optimisés pour atteindre une précision de 0,01 mm et un rendement de 99,99 %, contribuant ainsi à la capacité de HONOR à répondre aux attentes des consommateurs liés au HONOR Magic4 Pro.

Le HONOR Magic4 Pro est également équipé d'une puissante combinaison de trois appareils photo prenant en charge la photographie informatique par ultra-fusion. La complexité de la solution utilisée dans ce nouvel appareil intelligent phare a nécessité deux fois plus d'équipement d'étalonnage de la caméra par rapport à ce qui était nécessaire pour son prédécesseur. Combiné à des algorithmes d'intelligence artificielle et bénéficiant de procédures d'étalonnage et de test améliorées, le système à triple caméra produit des images plus détaillées avec des couleurs plus authentiques sur toute la plage focale prise en charge.

L'écran Quad-Curved LTPO du HONOR Magic4 Pro fait également appel à des processus d'assemblage avancés. Grâce à une installation de pointe composée de bras robotiques à six axes, de caméras de haute précision et d'algorithmes de vision par ordinateur développés par HONOR, l'équipement de montage fonctionne avec une précision de ±0,075 mm et crée des produits avec une faible tolérance de fabrication de seulement 0,1 mm, ce qui démontre les capacités de fabrication supérieures de HONOR.

Le parc est également doté de laboratoires de pointe, dont un laboratoire consacré à la fiabilité, un laboratoire réglementaire et un laboratoire axé sur la protection de l'environnement, qui permettent à HONOR d'effectuer plus de 200 tests de fiabilité sur le HONOR Magic4 Pro afin de garantir sa qualité supérieure. Par exemple, le HONOR Magic4 Pro est testé pour offrir une valeur de débit d'absorption spécifique (DAS), qui mesure l'émission de radiations du téléphone intelligent, de 56 % inférieure à la limite de la norme industrielle la plus stricte.

Trois piliers de l'excellence manufacturière

L'automatisation, la numérisation et la technologie intelligente sont les pierres angulaires qui sous-tendent les principales capacités de fabrication du parc. Au total, 75 % de la chaîne de fabrication du parc est automatisée, ce qui réduit le risque d'erreur humaine. En outre, plus de 40 % des équipements de production automatisés sont développés à l'interne, ce qui témoigne de l'intégration étroite des capacités de R&D et de fabrication du parc.

Tous les équipements clés de l'installation de production sont équipés de systèmes de contrôle numérique, ce qui permet à HONOR de mieux gérer l'ensemble de la chaîne de production et d'obtenir une meilleure efficacité et d'améliorer la qualité de ses produits.

Fabriqué exclusivement dans le parc, le HONOR Magic4 Pro représente le meilleur des capacités de fabrication de HONOR, que les consommateurs internationaux pourront bientôt découvrir par eux-mêmes lorsque le téléphone intelligent phare arrivera sur certains marchés au cours du prochain mois.

