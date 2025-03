BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a fait l'annonce aujourd'hui de le HONOR PLAN ALPHA, une nouvelle stratégie d'entreprise visant à opérer sa transformation d'un fabricant de téléphones intelligents en une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA. Pour démontrer l'accent mis par le HONOR ALPHA PLAN sur une approche centrée sur le consommateur et un écosystème ouvert, HONOR s'est engagé à fournir pendant sept ans des mises à jour du système d'exploitation Android et de la sécurité pour sa série HONOR Magic, en commençant par le HONOR Magic7 Pro. En même temps que l'ALPHA PLAN, HONOR a annoncé le lancement de la montre HONOR Watch 5 Ultra.

Une conception élégante et une fabrication de précision

Dotée d'une conception octogonale captivante en forme de dôme, la HONOR Watch 5 Ultra allie harmonieusement les influences orientales et occidentales pour créer un look esthétiquement plaisant et harmonieux. Construite avec un boîtier en titane de qualité 5, cette montre intelligente est exceptionnellement légère et durable, ce qui en fait le compagnon idéal à porter au quotidien.

Un écran exceptionnel associé à une batterie à longue durée de vie

Équipée d'un superbe écran AMOLED de 1,5 pouce à taux de rafraîchissement élevé, la montre HONOR Watch 5 Ultra offre des images d'une clarté exceptionnelle qui se démarquent nettement. Sa technologie LTPO avancée permet un affichage toujours actif, ce qui permet aux utilisateurs de voir les informations importantes d'un seul coup d'œil. Avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz[1], la montre HONOR 5 Ultra garantit une expérience visuelle plus fluide sur un écran spacieux. Alimentée par une batterie robuste de 480mAh[2], la HONOR Watch 5 Ultra offre une autonomie remarquable allant jusqu'à 15 jours[3] pour une utilisation normale.

Un suivi intuitif de la santé et de la forme

La montre HONOR Watch 5 Ultra est conçue pour rendre le suivi de la santé et de la forme physique accessible et pratique au quotidien. Grâce à Quick Health Scan[4], les utilisateurs peuvent obtenir instantanément une vue d'ensemble de leur état de santé. Le Rapport matinal sur la santé fournit un résumé des données de santé de la veille pour aider à commencer la journée avec une compréhension claire, tandis que les fonctions de suivi de la santé tout au long de la journée surveillent en permanence les indicateurs clés, favorisant ainsi le bien-être physique et mental.

[1] Les données proviennent du laboratoire HONOR. Le taux de rafraîchissement de l'écran peut atteindre 60 Hz. L'affichage réel peut varier en fonction de différents scénarios. Veuillez vous reporter au produit réel. [2] Valeur nominale. La capacité nominale de la batterie est de 480 mAh. [3] Les données proviennent du laboratoire HONOR, sous condition d'utilisation avec un téléphone HONOR. Les résultats des applications réelles peuvent différer en raison de l'environnement, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. [4] Ce produit n'est pas un appareil médical, mais sert à la gestion de la santé. Les données mesurées et les résultats ne sont donnés qu'à titre de référence.

