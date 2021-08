Au cours de l'événement, HONOR a également annoncé ses plans d'expansion continue et son engagement à fournir un service à la clientèle exceptionnel et des produits de qualité supérieure après son indépendance en novembre dernier. Le nouvel effectif de HONOR comprend près de 10 000 employés qui couvriront tout le spectre des opérations de bout en bout. HONOR a investi massivement dans la recherche et le développement, avec quatre centres pertinents et plus de 100 laboratoires dans le monde, en déposant plus de 5 500 nouvelles demandes de brevets à ce jour, et en rétablissant rapidement des partenariats stratégiques avec certains des meilleurs fournisseurs mondiaux. En trois mois seulement, la part de marché de HONOR a augmenté de 3 % pour atteindre 14,6 % sur le marché chinois, ce qui renforce davantage l'ambition de la marque pour un succès mondial.

« HONOR a toujours mis en valeur nos idées les plus innovantes grâce à la série Magic de HONOR, et la série Magic3 de HONOR perpétue cet héritage, a déclaré George Zhao, chef de la direction de HONOR Device Co, Ltd. Représentant la vision de HONOR pour l'avenir de la technologie mobile, nous sommes fiers des partenariats industriels que nous avons établis et qui ont contribué au développement de ce nouveau téléphone intelligent révolutionnaire, ainsi que des efforts continus de notre équipe de recherche et de développement pour réintroduire HONOR sur le marché mondial, dans un affichage inédit de technologie exceptionnelle. »

Une conception haut de gamme pour une expérience visuelle immersive et une résistance supérieure

Offrant une superbe expérience utilisateur et un design haut de gamme, la série HONOR Magic3 offre un écran très courbé de 89° et des bordures ultraminces pour une expérience visuelle réellement immersive. L'écran 10 bits affiche 1,07 milliard de couleurs et prend en charge la certification HDR10+, permettant aux utilisateurs de profiter de couleurs plus vives et d'éléments visuels détaillés.

Représentant une percée dans la conception artisanale des téléphones intelligents, HONOR Magic3 Pro+ offre une conception exquise, avec un bouclier en nanocristal très incurvé et un corps en nanocéramique, créant ainsi une prise en main confortable, une qualité supérieure et un plus grand niveau de dureté et de résistance. La série HONOR Magic3 est certifiée IP68[1] (résistance à l'eau et à la poussière), ce qui garantit que l'appareil est protégé de la poussière et qu'il peut être immergé jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes.

La série Magic3 de HONOR est équipée d'une conception de caméra remarquable appelée « The Eye of Muse » (l'œil de muse), symbolisant le mélange parfait entre l'art et la technologie et présentant une surface concave, qui permet à l'objectif de recevoir une source de lumière abondante afin d'optimiser les performances et d'offrir des capacités photographiques supérieures pour les utilisateurs. Rendant hommage à la structure classique d'un obturateur de caméra, le HONOR Magic3 Pro+ présente un design hexagonal unique, donnant aux utilisateurs un sentiment d'équilibre et d'harmonie.

Une expérience photographique révolutionnaire grâce au moteur d'image HONOR avancé et à la photographie numérique multicaméras

La série HONOR Magic3, qui porte les titres de compétences en photographie d'HONOR à un tout autre niveau, est dotée d'un moteur d'image HONOR autoperçu, un système d'imagerie avancé doté de l'intelligence artificielle, qui permet d'obtenir des images de haute qualité et époustouflantes à chaque fois. La série HONOR Magic est équipée de la meilleure photographie computationnelle multicaméras de sa catégorie, tandis que le HONOR Magic3 Pro+ est doté d'une configuration à quatre caméras, avec une caméra monochrome de 64Mpx, une caméra grand-angle de 50Mpx, une caméra ultra grand-angle de 64Mpx[2] 126o et une caméra téléobjectif périscopique de 64Mpx[3], permettant aux utilisateurs de produire des photos époustouflantes, quelle que soit la nature de leur scène.

Offrant des couleurs vives et des images plus vraies que nature, la caméra de 50 Mpx est dotée d'un capteur couleur ultra-large de 1/1,28 pouce[4] et de la fonctionnalité AutoFocus de détection de phase d'octa (PD)5, permettant de capturer les objets en mouvement avec une mise au point rapide et précise dans des détails exceptionnels. La caméra téléobjectif Periscope de 64 Mpx dispose d'un zoom optique de 3,5x[6] et d'un zoom numérique jusqu'à 100x, ce qui permet aux utilisateurs de capturer des images de haute qualité de loin. Grâce à un stabilisateur d'image optique (OIS)[7], les utilisateurs peuvent produire des images claires, même sans trépied. L'objectif ultra-large à grand-angle 64Mpx 126° associé à un zoom optique 7P[8] offre la caméra grand-angle ayant la plus haute résolution de HONOR, permettant ainsi un champ de vision plus large avec une distorsion de perspective réduite et mettant parfaitement en valeur des bâtiments entiers et des points de repère avec une clarté étonnante. Pour les photos macro, les utilisateurs peuvent capturer des détails incroyables aussi proches que 2,5 cm.

Un téléphone intelligent offrant une expérience cinématographique en vidéo

La série HONOR Magic3 offre des fonctionnalités vidéo Magic-Log et LUT (Look Up Table) de niveau 3D cinématique. Couramment utilisé pour filmer des métrages professionnels, le format journal permet aux utilisateurs d'améliorer leurs vidéos avec des tons de couleur cinématiques et des éléments visuels époustouflants en clarté HDR. Les LUT cinématiques 3D aident les utilisateurs à créer des nuances de couleur adaptées au cinéma.

La série Magic3 peut capturer du contenu 4K HDR et dispose de trois microphones omnidirectionnels pour une capture audio claire, assurant ainsi une meilleure qualité d'image et de son pour un contenu prêt pour le cinéma.

Un puissant jeu de puces et du matériel mis à niveau pour une performance accrue

Offrant une efficacité et une performance de pointe, ainsi qu'une puissance de calcul améliorée en matière d'intelligence artificielle, la série HONOR Magic3 est équipée de la nouvelle plateforme mobile 5G Snapdragon® 888 Plus[11]. HONOR fait partie des premiers équipementiers (OEM) à lancer un téléphone intelligent alimenté par le Snapdragon 888 Plus. Comparé au Snapdragon 888, le nouveau jeu de puces prévoit des mises à niveau en termes de calcul de processeurs et d'intelligence artificielle. Le jeu de puces améliore le calcul de l'intelligence artificielle, ce qui donne jusqu'à 32 TOPS et augmente de 20 % la performance de l'intelligence artificielle.

En complément du jeu de puces, la série HONOR Magic3 comprend OS Turbo X, qui a été transféré pour la première fois au jeu de puces de la série Snapdragon 8. Il contient un moteur à faible latence, un moteur anti-âge, un moteur de mémoire intelligent, qui améliorent la fluidité et l'anti-âge. Ceci permet également à un plus grand nombre d'applications de rester actives en arrière-plan. Conçue pour dynamiser la performance de jeux, la série HONOR Magic3 est dotée de la technologie d'accélération graphique GPU Turbo X, qui permet d'optimiser et de réduire la consommation d'énergie, ainsi que d'améliorer la performance. Avec la technologie Superconductive Hexagonal Graphene (graphène hexagonal supraconducteur), les températures sont réduites, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus stable et plus confortable. Grâce à LINK Turbo X, une technologie de pointe développée par elle-même, la série HONOR Magic3 utilise avec succès le Wi-Fi et les cellulaires pour offrir une vitesse de téléchargement maximale de 6,1 Go/s[12], la vitesse de téléchargement la plus rapide disponible sur un téléphone intelligent aujourd'hui.

La performance de la série Magic3 de HONOR est également bien reconnue par ses partenaires de l'industrie. « HONOR est une entreprise vraiment innovante et profondément ancrée dans la technologie, déclare Cristiano Amon, président et chef de la direction chez Qualcomm Incorporated. Cette base technique a contribué à créer un environnement de collaboration et de confiance entre nos entreprises. En outre, vous avez pu tirer pleinement parti de la puissance du Snapdragon 888 Plus pour lancer la meilleure expérience Android de la nouvelle série HONOR Magic3. »

Autonomie de la batterie ultra-longue et capacités de charge rapide et de qualité supérieure

Alimentée par une batterie de 4600mAh[13], la série HONOR Magic3 Series vous épargne de recharger fréquemment votre appareil. La série HONOR Magic3 prend en charge HONOR SuperCharge à 66W ou SuperCharge Wireless à 50W[14]. Les systèmes Magic3 Pro et Magic3 Pro+ peuvent également être utilisés comme banque d'alimentation pour recharger d'autres appareils grâce à la fonction Wireless Reverse Charge[15].

Les fonctions de sécurité et du respect de la vie privée de niveau supérieur avec l'intelligence artificielle

Le respect de la vie privée est l'une des principales priorités de HONOR. C'est pourquoi la série HONOR Magic3 est équipée de fonctions de sécurité améliorées, notamment d'une caméra frontale 3D ToF[16] pour déverrouiller l'identification faciale en 3D, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale pour accéder à votre téléphone intelligent.

En créant une expérience utilisateur plus intelligente et transparente, divers paramètres quotidiens ont également été optimisés sur la série HONOR Magic3 pour atteindre une vie intelligente pour tous les scénarios. Les mises à niveau intelligentes comprennent l'expérience utilisateur, le voyage intelligent, la sécurité et la confidentialité et le travail mobile, apportant une expérience d'intelligence personnelle transparente pour que les utilisateurs puissent gérer efficacement leur travail et leur vie quotidienne.



Couleur, prix et disponibilité

Inspirée de Magic Hour (l'heure magique), l'heure de pointe privilégiée de la journée pour les photographes amateurs et les réalisateurs, HONOR Magic3, à partir de 899 euros, vient en heure dorée et en heure bleue[17], fabriqués en cuir synthétique, en plus du noir et du blanc. HONOR Magic3 Pro, à partir de 1 099 euros, est disponible en heure dorée, en noir et blanc, tandis que le HONOR Magic3 Pro+, à partir de 1 499 euros, est disponible en noir céramique et blanc céramique, offrant une allure et une sensation haut de gamme et classique.

La série HONOR Magic3 sera d'abord disponible en Chine continentale. La disponibilité pour d'autres marchés mondiaux sera annoncée à une date ultérieure. Restez à l'affût pour en savoir davantage.

Pour en savoir plus, visitez le magasin en ligne de HONOR à www.hihonor.com.

À propos de HONOR

Fondé en 2013, HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. Nous sommes déterminés à devenir une marque technologique emblématique à l'échelle mondiale et à permettre une vie intelligente dans tous les scénarios et tous les canaux, pour tout le monde. Avec un accent stratégique sur l'innovation, la qualité et le service, HONOR se consacre au développement d'une technologie qui permet aux gens du monde entier d'aller au-delà grâce à ses capacités de recherche et de développement et à une technologie tournée vers l'avenir, ainsi qu'à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous avec son portefeuille de produits innovants.

Pour en savoir plus, visitez HONOR en ligne à www.hihonor.com ou envoyez un courriel à [email protected] [18]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated.

Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales.

[1] Cette fonction est disponible sur les versions Pro et Pro+. [2] Uniquement pour la version Pro+. Les versions Standard et Pro disposent d'une caméra ultra large 13 Mpx. [3] Uniquement pour les versions Pro+ et Pro. [4] Uniquement pour la version Pro+. Les versions Standard et Pro sont dotées d'un capteur couleur de 1/1,56 pouces. [5] Uniquement pour la version Pro+. [6] Uniquement pour les versions Pro+ et Pro. [7] Disponible uniquement sur les versions Pro et Pro+. [8] Disponible uniquement sur la version Pro+. [9] Requiert la mise à jour OTA. [10] Requiert la mise à jour OTA. [11] La plateforme mobile 5G Snapdragon 888 Plus est réservée aux versions Pro et Pro+. La version standard Magic3 comprend Snapdragon 888 [12] Les données d'essai sont sous la fréquence Sub-6G du laboratoire HONOR. [13] La valeur typique de la batterie est de 4 600 mAh. [14] Disponible uniquement sur les versions Pro+ et Pro. [15] Disponible uniquement sur les versions Pro+ et Pro. [16] Disponible uniquement sur les versions Pro+ et Pro. [17] La couleur de l'heure dorée est disponible sur les versions Standard et Pro, tandis que la couleur de l'heure bleue n'est disponible que sur la version standard. [18] Les données sont fournies par HONOR Lab. Les performances réelles peuvent varier en fonction des paramètres de l'appareil et de l'environnement d'utilisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1593727/The_newly_launched_HONOR_Magic3_Series_features_HONOR_s_latest_innovations.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1593728/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg

SOURCE HONOR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amy Chen, [email protected], www.hihonor.com

Liens connexes

www.hihonor.com