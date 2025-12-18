L'impact mondial de Taïwan dans le domaine de la technologie quantique est mis en évidence durant l'IYQ 2025

TAIPEI, 18 décembre 2025 /CNW/ - En reconnaissance de ses contributions durables à la recherche, à la formation et aux collaborations industrielles dans le domaine quantique, le président du conseil d'administration de Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317), Ching-Ray Chang, a été choisi pour figurer parmi les lauréats de l'initiative mondiale Quantum 100, l'initiative phare de l'IYQ 2025, l'Année internationale de la science et de la technologie quantiques, désignée par les Nations unies.

Le professeur Chang, qui est également professeur émérite titulaire à l'université chrétienne Chung Yuan de Taïwan et membre du comité consultatif sur la technologie quantique de l'institut de recherche Hon Hai, a fourni des conseils stratégiques sur la feuille de route de Foxconn en matière de technologie quantique et sur l'orientation de la recherche au cours des dernières années. Ses contributions soutiennent les efforts du groupe pour aligner ses activités de R&D en quantique avec l'écosystème mondial, ainsi que ses capacités de fabrication d'ordinateurs quantiques à piège à ions.

Pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de la mécanique quantique, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2025 Année internationale de la science et de la technologie quantiques (IYQ 2025) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé Quantum 100, une initiative phare visant à célébrer la diversité des personnes à l'origine de la science et de la technologie quantiques.

Le professeur Chang a joué un rôle central dans la mise en place de l'infrastructure de recherche et d'enseignement en matière de quantique à Taïwan. Auteur de plus de 280 articles scientifiques et détenteur de plus de 28 brevets, il se consacre activement à la vulgarisation scientifique et à la sensibilisation du public, rendant accessibles des concepts quantiques complexes et favorisant une meilleure compréhension de la technologie quantique par la société.

Le professeur Chang était auparavant vice-président exécutif et président par intérim de l'Université nationale de Taïwan (NTU), où il a fondé le NTU-IBM Quantum Hub, aujourd'hui reconnu comme l'un des centres universitaires quantiques les plus actifs d'Asie, et a intégré l'informatique quantique dans le programme d'études officiel de la NTU. Il a créé un centre d'information quantique à l'université chrétienne de Chung Yuan (CYCU), a dirigé des programmes de formation quantique au niveau national et a été le premier à introduire l'enseignement quantique dans les écoles secondaires et les universités, cultivant systématiquement la prochaine génération de talents quantiques de Taïwan.

Le professeur Chang est le président fondateur de l'Association taïwanaise de l'informatique quantique et des technologies de l'information (TAQCIT), où il a contribué à l'élaboration de la feuille de route nationale taïwanaise pour le développement de la technologie quantique et au renforcement de la coordination entre les universités, l'industrie et le gouvernement, y compris le Quantum Taiwan Forum, une plateforme clé reliant les forces taïwanaises en matière de semi-conducteurs à l'écosystème mondial de la technologie quantique.

