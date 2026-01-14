TAIPEI, 14 janvier 2026 /CNW/ - La LPGA de Taïwan (TLPGA) et la Japan Ladies Professional Golfers' Association sont ravies d'annoncer le « Tournoi de golf féminin Foxconn de Taiwan 2026 » sur le circuit officiel de la JLPGA pour cette année, s'agissant de la tournée de golf féminin la plus lucrative d'Asie organisée pour la première fois à Taïwan en près d'un demi-siècle et accueillant une ribambelles d'athlètes d'élite venus se disputer une cagnotte record de 2 millions de dollars.

La compétition (appelée Foxconn TLPGA Players Championship ces deux dernières années) verra le retour du sponsor principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), le plus grand fabricant de produits électroniques au monde et principal fournisseur de solutions technologiques, l'acteur technologique majeur japonais SoftBank Corp étant sponsor spécial pour la première fois.

Produisant des golfeurs de renom, dont Hisako Higuchi et Ai Miyazato, la JLPGA a été le cadre idéal pour la légende taïwanaise du golf Ai-yu Tu, qui a déjà remporté 71 championnats et 7 fois le titre lors de la JLPGA Tour, cumulant plus de 110 victoires au cours de sa carrière et intronisée au Golf Hall of Fame au Japon. Mme Tu est conseillère spéciale pour le Tournoi de golf féminin Foxconn de Taïwan 2026.

Huang Pi-hsun, présidente de la TLPGA, a déclaré : « Les exploits incroyables de Mme Tu lors du JLPGA Tour ont été une source de fierté pour Taïwan. Je suis reconnaissante du soutien de Foxconn, qui a permis à ce championnat de rêve de revenir à Taïwan après 48 ans, offrant aux jeunes joueuses un terrain pour défier le monde ».

Takako Matsuo, Vice-présidente de la JLPGA, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons vu la TLPGA et Foxconn élever le jeu au niveau de l'élite. Étant donné qu'il s'agit de l'un des tournois les plus importants d'Asie cette année, nous avons hâte de voir les joueurs japonais à Taïwan en mars pour une compétition de haut niveau ».

Le total de la cagnotte est le deuxième plus élevé de la JLPGA Tour pour 2026 et établit un autre record pour le tournoi sponsorisé par Foxconn depuis son inauguration en 2024. Établie à l'origine comme un championnat de joueurs, la compétition s'est distinguée par des points de classement exceptionnels, des prix substantiels et un esprit sportif d'élite.

Le Tournoi de golf féminin Foxconn de Taïwan 2026 se tiendra du 12 au 15 mars à l'Orient Golf & Country Club à Taoyuan. Suivez la compétition et restez informé sur la page Facebook officielle du tournoi et sur la page Instagram officielle de Foxconn.

