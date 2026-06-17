Hon Hai Technology Group (Foxconn) renforce son leadership mondial dans les usines et les infrastructures d'IA au salon VivaTech en Europe

TAIPEI et PARIS, 17 juin 2026 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE : 2317), le plus important fournisseur de serveurs d'intelligence artificielle au monde, a renforcé son leadership mondial dans les usines d'IA et l'infrastructure d'IA souveraine en présentant à VivaTech ses capacités d'intégration de bout en bout, grâce auxquelles il peut concevoir et déployer les superordinateurs d'IA au format rack les plus avancés au monde.

Considérée comme les débuts de Foxconn en Europe et comme un clin d'œil au plus grand événement européen consacré aux technologies et aux jeunes pousses, cette participation a permis au plus important fabricant d'électronique au monde de présenter ses technologies de pointe, notamment les plateformes NVIDIA Vera Rubin NVL72 et NVIDIA HGX et les architectures NVIDIA MGX, ainsi que deux de ses véhicules électriques et ses avancées dans le domaine de la robotique humanoïde.

« Foxconn cherche à tirer parti des occasions de transformation et de la diversification des modèles d'affaires au sein des industries européennes. En favorisant la collaboration technologique avec l'industrie, les jeunes pousses, les gouvernements et le milieu universitaire, nous renforçons notre présence en Europe selon notre modèle "Construire, exploiter et localiser" (Build-Operate-Localize ou BOL) », a déclaré James Wu, vice-président et porte-parole de Foxconn, faisant référence au modèle d'affaires innovant BOL du Groupe, conçu pour soutenir les collectivités locales.

Soulignant l'importance de ce marché, Foxconn, avec son partenaire français Bull, un chef de file de l'informatique avancée et de l'intelligence artificielle, et NVIDIA, ont également annoncé une étape stratégique importante visant la fabrication en Europe de la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, qui sera commercialisée sous la marque Bull.

Sur le stand 2B41 de Foxconn, la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 représente la prochaine frontière en matière d'IA agentique. Les systèmes NVIDIA HGX Rubin NVL8 et NVIDIA MGX 4U ont également été exposés, affirmant les atouts du Groupe en matière de fabrication dans les racks d'IA à haute densité, les plateaux de calcul, le refroidissement liquide, la distribution d'énergie et l'intégration de systèmes. De plus, avec son unité d'affaires dédiée à la superinformatique IA et aux opérations cloud, Visionbay.ai - qui est un partenaire NVIDIA Cloud Partner (NCP) - le Groupe a présenté des solutions de bout en bout couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des usines d'IA, depuis les opérations jusqu'aux services techniques et aux écosystèmes d'applications.

Pour la première fois en Europe, le public peut voir de près et prendre place à bord de deux véhicules électriques modernes proposés par l'unité FOXTRON Vehicle Technologies de Foxconn dans le cadre d'un modèle d'affaires de services de conception et de fabrication sous contrat (Contract Design and Manufacturing Service, ou CDMS). Le VUS multisegment sportif MODEL B - commercialisé à Taïwan sous la marque BRIA - et le véhicule utilitaire polyvalent axé style de vie MODEL D illustrent les capacités du Groupe en matière de plateformes pour véhicules électriques, de conception de véhicules complets, d'habitacles intelligents et d'architectures électriques et électroniques (E/E) avancées.

En parallèle, un robot humanoïde à roues démontre les capacités de collaboration de ses deux bras dans l'exécution de tâches d'assemblage de précision. L'intelligence embarquée est issue de scénarios d'usine réels. Elle combine un entraînement fondé sur la simulation à des itérations sur le terrain afin de permettre un déploiement rapide et une mise en œuvre dans l'ensemble des installations de fabrication.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

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