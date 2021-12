Homologation par Santé Canada du premier implant médical imprimé en 3D par un fabricant canadien

QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le CHU de Québec-Université Laval et Investissement Québec - CRIQ sont fiers d'annoncer l'homologation par Santé Canada d'un premier implant imprimé en 3D par le Laboratoire de reconstruction anatomique 3D (LARA 3D) situé dans les installations d'Investissement Québec - CRIQ à Québec. C'est la première fois qu'une organisation canadienne obtient l'autorisation de produire au Canada un instrument médical implantable imprimé en 3D. La barre mandibulaire 3D Specifit, fabriquée sur mesure pour chaque patient, sera utilisée pour la reconstruction de la mâchoire de personnes atteintes d'un cancer de la bouche.

Inauguré l'an dernier, le LARA 3D détient depuis avril 2021 la certification ISO 13485, qui confirme que le processus de fabrication des nouveaux dispositifs médicaux respecte les plus strictes exigences de gestion de la qualité. Avec l'homologation de Santé Canada, délivrée en septembre, le feu vert est donné au traitement de patients et à la production de la barre mandibulaire 3D Specifit ainsi que des guides de coupe et de perçage chirurgicaux.

L'impression 3D, ou fabrication additive, révolutionne la fabrication des implants médicaux. Les chirurgiens ne sont plus contraints d'adapter la physiologie du patient à des prothèses aux dimensions prédéterminées. Ils font plutôt fabriquer sur mesure, avant la chirurgie, des implants modélisés à partir de l'imagerie interne du patient et suivant les contours uniques de l'os à réparer. Au LARA 3D, des métaux biocompatibles sont utilisés pour l'impression en 3D par fusion sur lit de poudre par laser ou par faisceau d'électrons.

Le recours à des prothèses métalliques sur mesure, imprimées plutôt que fabriquées de façon traditionnelle, entraînera une amélioration de la qualité des soins au Québec grâce à la diminution du temps de chirurgie et de récupération des patients avec, à la clé, l'amélioration de leur qualité de vie.

L'homologation d'un premier produit 3D Specifit est une reconnaissance de l'expertise québécoise en impression 3D médicale. D'autres innovations sont à prévoir, en partenariat avec le secteur privé, qui peut profiter des équipements et des connaissances accessibles au LARA 3D.

Des investissements d'environ 8 millions $ ont été nécessaires pour l'aménagement des installations, l'achat des équipements et le temps des ressources humaines impliquées dans la R-D et le processus d'homologation. Le gouvernement du Québec a financé 3 477 873 $ par l'entremise du Programme de soutien à la recherche, volet 2 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche.

Ce projet met en lumière les grandes possibilités de la collaboration entre des professionnels d'univers différents pour faire naître l'innovation, soit un centre hospitalier universitaire, le CHU de Québec-Université Laval, et un centre de recherche industrielle appliquée, Investissement Québec - CRIQ. Le secteur privé, plus particulièrement le fabricant de vis orthopédiques Alkom Digital et le producteur de poudres métalliques pour l'impression 3D AP&C, a également été mis à contribution. Axelys (anciennement SOVAR), organisme dédié à l'accompagnement de chercheurs et d'entrepreneurs pour le développement et le transfert de l'innovation issue de la recherche publique, a participé au financement à hauteur d'environ 225 000 $, par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO), volet 2d, dédié à la maturation technologique.

« Les collaborations entre les milieux industriels et de la recherche permettent au Québec de développer davantage d'innovations médicales. L'homologation de cet implant en est un excellent exemple. En soutenant le Laboratoire de reconstruction anatomique 3D, on souhaite stimuler la recherche collaborative dans des secteurs d'avenir afin d'améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité de vie de la population québécoise. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer l'homologation par Santé Canada de la barre mandibulaire 3D Specifit, qui permettra non seulement d'offrir une meilleure qualité de vie aux patients grâce à des chirurgies optimisées, guidées et personnalisées, mais également de développer un pôle d'expertise sur l'équipement médical 3D au Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval. Nous sommes convaincus que l'homologation de cette technologie n'est que le début de l'innovation, la recherche et le développement dans l'impression 3D médicale au sein du LARA 3D. »

- Dr Gaston Bernier D.M.D., chef médical, Service de médecine dentaire en oncologie au CHU de Québec-Université Laval

« Avec le LARA 3D, Investissement Québec - CRIQ joue pleinement son rôle de chef de file de la fabrication additive au Québec. La gamme de prothèses 3D Specifit répond aux besoins du secteur de la santé et permet d'offrir une meilleure qualité de vie pour les patients. Elle démontre également toutes les possibilités de l'impression 3D pour les entreprises qui doivent concevoir des pièces complexes, légères et durables. L'expertise développée est accessible à tout l'écosystème de l'impression 3D au Québec afin de multiplier les produits novateurs et de favoriser la croissance d'entreprises innovantes. »

- Lyne Dubois, vice-présidente, Investissement Québec - CRIQ

« Le travail qui est fait au laboratoire d'Investissement Québec - CRIQ est impressionnant. L'équipe y effectue un travail remarquable pour développer des implants mandibulaires personnalisés imprimés en 3D. La certification ISO 13485 de l'entreprise, jumelée à l'approbation de Santé Canada, reflète bien le leadership et la qualité de la conception et de la fabrication offertes par le groupe. »

- Terry Wohlers, président de Wohlers Associates et auteur du Wohlers Report

À PROPOS DU CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL

Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre hospitalier de soins spécialisés du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU de Québec-Université Laval dessert la population de tout l'est du Québec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU de Québec-Université Laval compte près de 12 000 employés, 1 475 médecins, dentistes et pharmaciens de même que 350 bénévoles. Son Centre de recherche est l'un des plus importants au Canada avec un budget annuel de plus de 110 M$, 669 chercheurs, plus de 1 500 employés et près de 1 100 étudiants aux cycles supérieurs. www.chudequebec.ca

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC - CRIQ

Investissement Québec - CRIQ est un centre de recherche industrielle appliquée offrant aux entreprises québécoises des services d'accompagnement technologique et d'innovation industrielle, en plus de réaliser des simulations et une multitude d'essais et d'analyses de produits. Tout en soutenant leur transition technologique, Investissement Québec - CRIQ permet aux entreprises d'accroître leur productivité, leur compétitivité, leur performance environnementale et de gagner des parts de marchés à l'exportation avec des produits conformes et à valeur ajoutée. Avec son équipe multidisciplinaire, ses laboratoires à la fine pointe de la technologie et son vaste réseau de partenaires, Investissement Québec - CRIQ est un chef de file de l'innovation industrielle au Québec depuis 50 ans.

