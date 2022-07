Hommage et reconnaissance à Nadège St-Philippe

MONTRÉAL, le 25 juill. 2022 /CNW/ - C'est avec une grande tristesse que les citoyen.ne.s, les organismes et le personnel de l'arrondissement de Montréal-Nord ont appris, samedi dernier, le décès de Nadège St-Philippe. Grande amie des jeunes et des organismes de l'arrondissement, Nadège a été une modèle inspirante, une conférencière accessible et une communicatrice d'une grande efficacité auprès des jeunes du quartier. C'est avec beaucoup d'adresse et d'enthousiasme qu'elle travaillait à promouvoir la persévérance scolaire, l'activité physique, l'engagement communautaire et les saines habitudes de vie auprès des jeunes.