Hommage aux finissantes et aux finissants 2021 du Conservatoire

Ces nombreuses réalisations ont notamment été rendues possibles par l'implication importante du corps professoral qui a su maintenir la majorité des cours en présentiel. Toutes les équipes ont réussi à jongler avec les mesures sanitaires en vigueur tout en ayant le souci de préserver l'apprentissage de chacun.

Pour souligner leur passage au Conservatoire, deux courtes vidéos ont été réalisées afin de leur rendre hommage. Découvrez, en son et en images, les finissantes et les finissants en ART DRAMATIQUE et en MUSIQUE. Également, un album des finissantes et des finissants regroupant la cohorte 2021 a été mis en ligne sur le site Web du Conservatoire afin d'en apprendre davantage sur chacune et chacun en consultant les différents profils.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

