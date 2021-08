OTTAWA, ON, le 10 août 2021 /CNW/ - En tant que Canadiens, nous sommes appelés à rendre hommage au sacrifice des personnes qui ont servi notre pays en temps de guerre, de conflit militaire et de paix.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, a annoncé le versement d'un financement de 75 000 $ sur trois ans pour soutenir le projet Mur historique des Vétérans de la GRC de la Fondation du cimetière Beechwood, construit au Cimetière commémoratif national de la GRC du cimetière Beechwood.

Dans le cadre de ce projet, le mur sera agrandi pour présenter dix panneaux interactifs bilingues différents qui mettent en valeur l'histoire militaire de la GRC et des personnes qui ont servi au Canada et à l'étranger. Les panneaux détailleront les 150 ans d'histoire de la GRC et raconteront l'histoire du service extraordinaire des membres et anciens membres. Le mur mettra en lumière de nombreux aspects de l'histoire de la GRC, y compris les membres de la GRC servant dans la guerre d'Afrique du Sud (Lord Strathcona's Horse), la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et ceux qui continuent de servir dans de nombreuses missions des Nations Unies aujourd'hui.

Ce projet est financé dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada, qui fournit du financement aux organismes qui entreprennent des initiatives de commémoration.

Citations

« La GRC est l'une des organisations les plus connues au pays, et il est important de partager sa longue et riche histoire avec les Canadiens. Ce projet au cimetière Beechwood aidera à raconter cette histoire, ainsi qu'à préserver et à partager l'héritage de la GRC pour les générations à venir. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le Mur historique des Vétérans de la GRC rendra hommage aux personnes qui ont combattu et ont donné leur vie, tout en racontant les histoires des membres de la GRC qui ont servi notre pays au cours des 150 dernières années. Ce mur historique est un ajout bien accueilli au cimetière Beechwood en tant que lieu d'apprentissage sur notre histoire et lieu pouvant accueillir des cérémonies de remise des certificats de citoyenneté et autres activités spéciales. Je suis impatiente de le visiter une fois qu'il sera terminé. »

L'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et députée de la circonscription d'Ottawa--Vanier

« La construction du Mur historique des vétérans de la GRC est la culmination de plus de 20 années de travail au Cimetière commémoratif national de la GRC du cimetière Beechwood et de près de 150 ans de service dévoué par les personnes qui ont servi pour protéger notre pays et des régions partout dans le monde. L'engagement d'ACC lance les premières étapes de la construction de ce projet historique et témoigne de l'engagement de rendre hommage à l'héritage de la GRC, de la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest et de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest.

Ce projet est dirigé par l'Association des vétérans de la GRC - Division Ottawa et la Fondation du cimetière Beechwood, en partenariat avec la GRC. »

Nicolas McCarthy, directeur du marketing, des communications et de la sensibilisation communautaire, Fondation du cimetière Beechwood

Faits en bref

Ce financement, fourni dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration , offre du soutien financier aux organismes qui entreprennent des initiatives de commémoration conçues pour rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui ont servi.

, offre du soutien financier aux organismes qui entreprennent des initiatives de commémoration conçues pour rendre hommage aux contributions et au sacrifice des personnes qui ont servi. Établie en 2000, la Fondation du cimetière Beechwood est un organisme sans but lucratif qui s'efforce de protéger l'avenir du cimetière Beechwood et de faire connaître les lieux au public, ainsi que les personnes qui y sont inhumées.

