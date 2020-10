Hommage à une légende montréalaise du jazz - Ensemble Montréal propose que la place des Festivals change de nom pour devenir la « place Oscar-Peterson »

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une motion qui sera déposée lors du conseil municipal d'octobre, Ensemble Montréal demande que la Place des festivals, au centre-ville, prenne le nom d'Oscar Peterson, en hommage à ce pianiste et compositeur montréalais de renommée mondiale.

Né en 1925, Oscar Peterson a connu une carrière de plus de 60 ans au cours de laquelle il a réalisé plus de 200 enregistrements et remporté nombre de prix, dont huit prix Grammy. Il est décédé en 2007.

« C'est la moindre des choses de vouloir honorer ainsi une légende du jazz, un homme considéré comme l'un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps. Ce Montréalais de naissance, qui a grandi avec ses frères et sœurs dans le quartier de la Petite-Bourgogne, mérite amplement sa place dans la toponymie montréalaise en remerciement pour tout le prestige qu'il a fait rejaillir sur notre métropole et sur la communauté Noire de Montréal », a déclaré M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle.

Inaugurée en 2009 et située dans le Quartier des spectacles, le long de la rue Jeanne-Mance (entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine), la place des Festivals est intimement liée au Festival international de jazz de Montréal (FIJM), où Oscar Peterson s'est produit de nombreuses fois devant son public montréalais. Le FIJM a d'ailleurs crée en 1990 le prix annuel Oscar Peterson afin de souligner « la qualité de l'art d'un musicien et sa contribution exceptionnelle au développement du jazz canadien ».

« L'idée de lier le nom de mon mari à ce lieu mythique du jazz à Montréal est fantastique. Montréal est sa ville natale; c'est là qu'il a appris à jouer du piano, c'est là qu'il a donné ses premiers concerts. Montréal lui a servi de tremplin pour entreprendre une carrière internationale exceptionnelle. Je suis grandement reconnaissante pour les efforts qui sont faits afin d'honorer dignement sa mémoire et son héritage. Oscar aurait été extrêmement touché par ce geste », a indiqué Mme Kelly Peterson, veuve d'Oscar Peterson.

L'initiative d'Ensemble Montréal survient à la suite d'un mouvement citoyen qui, au cours des derniers mois, réclamait une plus grande reconnaissance par la Ville de Montréal des réalisations du virtuose Oscar Peterson. Lancée au début de l'été par M. Naveed Hussain, une pétition en ligne demande que la station de métro Lionel-Groulx, située dans la Petite-Bourgogne, soit renommée « Oscar Peterson ». La pétition a amassé plus de 27 000 signatures, mais son auteur se heurte au refus de la Ville et de la Société de transport de Montréal (STM).

« Oscar Peterson mérite une reconnaissance qui soit à la hauteur de ses réalisations et du sentiment de fierté qu'il a apporté aux Montréalais et à la communauté Noire en particulier. C'est pourquoi j'appuie avec beaucoup d'enthousiasme la proposition d'Ensemble Montréal, qui veut associer son nom à l'un des endroits les plus en vue au centre-ville. Cela dit, je vais poursuivre mes propres efforts pour qu'on puisse également lui rendre un vrai hommage dans son quartier de la Petite-Bourgogne », a précisé M. Hussain.

La motion sera débattue lors de la séance du conseil municipal du 19 octobre prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Marc-Antoine Audette, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 925-0715

Liens connexes

ville.montreal.qc.ca