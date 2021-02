Hommage à un grand maestro au grand coeur - Ensemble Montréal souhaite honorer Kent Nagano

MONTRÉAL, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans une motion qui sera déposée lors du prochain conseil municipal, l'Opposition officielle demande que Montréal reconnaisse le travail exceptionnel de M. Kent Nagano pour sa contribution à la vie montréalaise en œuvrant pendant quatorze ans à titre de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal.

Kent Nagano jouit d'un succès mondial comme en témoignent les nombreux prix qu'il a reçus : des Grammy en passant par les Juno, jusqu'aux plus hautes distinctions civiques comme celles de Grand officier de l'Ordre national du Québec, Commandeur de l'Ordre de Montréal ou Compagnon des arts et des lettres du Québec, son parcours fulgurant est reconnu de tous et de toutes.

«L'histoire d'amour entre notre métropole et maestro Nagano ne se dément pas, il était tout naturel pour notre formation politique de reconnaître son talent exceptionnel et de le remercier pour son dévouement. Bien qu'il ait discrètement tiré sa révérence, il sera toujours dans le cœur des Montréalaises et Montréalais», a déclaré M. Chantal Rossi, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de Culture.

L'initiative d'Ensemble Montréal survient alors que 2020 marquait la dernière année de M. Nagano en tant que directeur musical de l'OSM.

«À cause de la pandémie, son ultime représentation a été annulée, il n'a pas pu terminer la saison à la hauteur de l'héritage qu'il laisse aux Montréalaises et Montréalais. Nous voulions vraiment souligner son importance pour notre métropole », a déclaré M. Alan DeSousa maire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

M. Nagano a été l'un des instigateurs de la Maison symphonique de Montréal inaugurée en 2011, dotant ainsi Montréal d'une salle de concert de musique classique pouvant accueillir plus de 2000 personnes.

«Que ce soit en donnant des représentations gratuites qui ont accueilli jusqu'à 20 000 personnes pour rendre la musique accessible ou en appuyant "La musique aux enfants", un programme pour initier les tout-petits à la musique pour les soutenir dans leur parcours préscolaire; il a démontré hors de tout doute qu'il est un grand maestro au grand cœur », a conclu Mme Rossi.

La motion sera débattue lors de la séance du conseil municipal du 22 février prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Marc-Antoine Audette, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 925-0715

Liens connexes

ville.montreal.qc.ca