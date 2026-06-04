Hommage à l'équipe couronnée championne de la Ligue professionnelle de hockey féminin: la Victoire de Montréal!

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et les parlementaires rendront hommage à l'équipe de hockey féminin la Victoire. La présidente invite les représentantes et représentants des médias à assister à cette cérémonie.

Les joueuses victorieuses ont connu une saison régulière marquante, terminant au premier rang du classement de la Ligue professionnelle de hockey féminin, fortes de leurs 62 points et 22 gains, dont 16 en temps réglementaire. Pour la première fois de sa courte histoire, la Victoire a atteint la finale de la Coupe Walter en l'emportant en demi-finale contre les doubles championnes en titre, les joueuses du Frost du Minnesota. À l'issue de cette première finale entièrement canadienne contre la Charge d'Ottawa, l'équipe de Montréal a soulevé fièrement sa première coupe Walter. L'union a longtemps fait la force, mais désormais, l'union fait la Victoire et lance un message porteur à toute personne qui se surprend à rêver grand.

DATE : Mercredi 10 juin 2026

HEURE : 11 h 30

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditation : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]