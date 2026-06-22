Fusillade dans Côte-des-Neiges à Montréal - Mise en berne immédiate du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - À la suite de la fusillade survenue ce midi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges à Montréal, causant la mort de trois personnes dont un policier du SPVM, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce la mise en berne immédiate du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, jusqu'au crépuscule le 23 juin 2026.

La présidente condamne ces actes de violence et tient à offrir, au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, ses sincères condoléances aux membres des familles des victimes et à toute la communauté de Montréal. Elle offre également ses pensées sincères à la policière et au citoyen blessés lors de l'évènement.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

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