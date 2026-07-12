Assemblée parlementaire de la Francophonie : la présidente de l'Assemblée nationale du Québec accède à la présidence

QUÉBEC, le 12 juill. 2026 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, a été élue présidente de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) lors de la 51e session qui s'est déroulée à Yaoundé, au Cameroun, du 7 au 11 juillet 2026. Près de 350 participantes et participants provenant d'États francophones ont pris part à l'événement.

« C'est un immense privilège d'accéder à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. La promotion de la langue française étant au cœur de mon engagement, je suis honorée de poursuivre cette mission au sein de l'organisation. La Francophonie parlementaire est une force de collaboration, unie par des valeurs communes et tournée vers l'avenir », a déclaré Mme Roy.

Avant d'en devenir présidente, Mme Nathalie Roy agissait à titre de première vice-présidente de l'APF. Ce nouveau mandat, lui permettra de collaborer encore plus étroitement avec les parlementaires membres. Mme Roy souhaite accorder une attention particulière à l'espace économique francophone, à la découvrabilité des contenus en français et au renforcement de la Francophonie parlementaire.

L'APF est une organisation internationale née en 1967 et réunissant 100 parlements et organisations interparlementaires francophones des 5 continents. Il s'agit d'un espace politique de débats, de propositions et d'échanges d'informations sur des sujets d'intérêt commun à ses membres. L'Assemblée nationale du Québec est membre de l'APF depuis 1975, en plus d'avoir présidé cette organisation de 1993 à 1995, de 2001 à 2003, de 2009 à 2011 et de 2017 à 2019.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

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