Décès de M. Marc Messier : mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite du décès de M. Marc Messier, prolifique acteur et illustre scénariste, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec la première ministre, Mme Christine Fréchette, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement de l'aube au crépuscule le jour des funérailles de M. Messier, le 25 juillet 2026.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente tient à offrir ses sincères condoléances à la famille et aux proches de celui qui a marqué le paysage cinématographique, télévisuel et théâtral du Québec pendant près de six décennies.

Épris très tôt des arts de la scène, M. Messier a consacré sa vie à faire rire et à émouvoir des générations de Québécoises et de Québécois. De la taverne de Broue aux arénas de Lance et compte et des Boys, en passant par la mythique cuisine de La petite vie, en Marc Gagnon, en Bob Chicoine ou en Réjean Pinard, M. Messier a été d'une polyvalence incomparable. À l'aube de ses 80 ans, il entretenait toujours sa flamme pour le jeu, la preuve en est ses récents rôles dans Bienvenue à Kingston-Falls, Le gouffre lumineux et Le retour d'Anna Brodeur, ainsi que Seul… en scène!, son spectacle présenté en solo dès 2021.

M. Messier a récolté nombre de nominations et de trophées aux galas des prix Gémeaux et Artis, en plus de recevoir la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale en 2009, aux côtés de ses acolytes artisans de Broue, et d'être nommé officier de l'Ordre du Canada en 2023.

Ce monument de la culture populaire et ses répliques colorées, devenues cultes, demeureront bien ancrés dans l'imaginaire collectif québécois.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

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