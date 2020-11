Hommage à François Duchesne au MNBAQ! Illumination et vigile pour honorer la mémoire d'un homme d'exception

Une marque indélébile au MNBAQ

François Duchesne a toujours rêvé de travailler au Musée. Il habitait tout près. D'ailleurs, de sa fenêtre, il apercevait le pavillon Gérard-Morisset. Son rêve s'est réalisé en juin 2019 alors qu'il est devenu directeur du marketing et des communications. Sa passion pour le milieu culturel et sa créativité a vite séduit l'équipe de direction du Musée, mais c'est surtout par son positivisme inébranlable que toutes les équipes du MNBAQ ont été charmées. Même lorsqu'il parlait d'une situation difficile, il la racontait toujours en faisant ressortir les bonnes choses. Tout au long de son implication au Musée, François a démontré une capacité inouïe à résoudre tous les problèmes, à surmonter les embuches ainsi qu'à fédérer et à motiver son équipe. Les succès de l'exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. La collection Jacques et Natasha Gelman, malgré la pandémie, et la réouverture du Musée, des suites du confinement du printemps dernier, ne lui sont pas étrangers d'ailleurs. Il a également réussi, en un temps record, à relier le MNBAQ à un impressionnant réseau de partenaires et de collaborateurs contribuant à réaliser la vision d'un Musée humain et engagé. Comme collègues de François, nous nous souviendrons de sa joie de vivre, de sa perspicacité, de sa créativité, de son optimisme et de son dévouement. L'humain d'exception qu'il a été nous a marqués pour toujours.

Une illumination et une vigile en l'honneur de François Duchesne

Les circonstances dramatiques entourant la mort de notre collègue font en sorte qu'elle touche tout le monde. Pour lui rendre hommage, le pavillon Pierre Lassonde sera éclairé en vert les jours prochains, symbole d'espoir. Un clin d'œil qu'on souhaitait adresser à la mémoire de celui qui a travaillé si fort à rendre possible l'illumination de ce bâtiment de la Grande Allée pour souligner diverses causes. Comme le drapeau de l'Assemblée nationale, celui situé le parvis du pavillon Pierre Lassonde sera mis en berne pour trois jours. Enfin, pour ses collègues du MNBAQ, pour sa famille et ses amis ainsi que pour tous ceux et celles qui souhaitent célébrer la vie de François Duchesne, une vigile aura lieu le mardi 3 novembre à partir de 18 h, devant le pavillon Pierre Lassonde. Tous ceux qui auront envie de témoigner leur tristesse et surtout de rendre un hommage à François seront les bienvenus. Un instant de paix et de recueillement afin d'honorer la mémoire de François Duchesne, qui fera le plus grand bien à une communauté particulièrement bouleversée.

