Hommage à François Dompierre par le Conservatoire de musique de Montréal

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) rend hommage au compositeur émérite François Dompierre dans le cadre du 80e anniversaire de l'établissement. Cet événement phare de sa programmation aura lieu le 16 février prochain à 19 h 30 à la Maison symphonique de Montréal.

L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal, dirigé par Jean-Marie Zeitouni, interprétera Nocturne (version révisée) de Claude Debussy, le Concerto pour piano no 1, op. 15 de Jacques Hétu avec le pianiste Emmanuel Laforest de la classe de Richard Raymond, Roméo et Juliette, Suite no 2, op. 64 de Sergei Prokofiev et Musimage de François Dompierre.

François Dompierre, une vie dédiée à la composition et à l'expression artistique en tout genre

Étudiant au Conservatoire de musique de Montréal de 1959 à 1964, François Dompierre est l'un des plus importants compositeurs du Québec. Son registre est très large : musique de variétés, musiques publicitaires, comédies musicales, musiques de concert et musiques de film. En effet, il a collaboré sur une soixantaine de films avec de grands réalisateurs québécois tels que Jacques Godbout, Denys Arcand, Michel Brault, Claude Fournier, Francis Mankiewitz, Alain Chartrand, Denise Filiatrault, Claude Miller, André Melançon, Jean Beaudin, Claude Chabrol et Léa Pool. Polyvalent et éclectique, François Dompierre a été animateur sur ICI Musique de Radio-Canada pendant une douzaine d'années. Parallèlement, il a laissé son empreinte dans le domaine littéraire en publiant non seulement deux biographies, mais également des critiques et livres culinaires.

Toujours animé par la création, il vient de composer un Requiem qui sera créé en première mondiale par l'Orchestre Philharmonique et Choeur des Mélomanes (OPCM) à la Maison symphonique de Montréal le 8 juin 2024 ainsi qu'au Palais Montcalm de Québec le 9 juin 2024. Il est chevalier de l'Ordre de la Pléiade, chevalier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada.

Jean-Marie Zeitouni , chef

Jean-Marie Zeitouni est reconnu comme l'un des plus brillants chefs d'orchestre de sa génération pour son style expressif et convaincant, dans un répertoire qui va du baroque à la musique contemporaine. Au fil des ans, Jean-Marie Zeitouni a été directeur artistique de l'Orchestre de chambre I Musici de Montréal, directeur musical du Festival de musique du Colorado, de l'Orchestre symphonique de Columbus et du programme d'opéra du Centre des arts de Banff. Pendant douze ans, il a développé une fructueuse collaboration avec Les Violons du Roy, où il a occupé tour à tour les fonctions de chef en résidence, chef adjoint et premier chef invité. Il est diplômé du Conservatoire de musique de Montréal dont il dirige l'orchestre depuis 2022. Sa réputation d'excellence fait de lui un chef très en demande, autant dans le répertoire symphonique que lyrique et il est fréquemment invité à se produire dans toute l'Europe et aux États-Unis.

Détails de l'événement :

Date et heure : 16 février à 19 h 30

Lieu : Maison symphonique de Montréal, 1600 rue Saint-Urbain, Montréal

Prix d'entrée : 30 $ (plus frais de service de la Place des arts)

Billets en vente dès maintenant à la billetterie de la Place des Arts

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

