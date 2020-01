Homewood Santé offre un soutien téléphonique gratuit à tous les Canadiens et Canadiennes touchés par l'écrasement du vol PS752 d'Ukraine International Airlines

Soutien offert 24 heures sur 24 au 1 833 375-0267

GUELPH, ON, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Homewood Santé, le plus important fournisseur de services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie au Canada, ouvre sa ligne téléphonique à toute personne qui a été touchée par la tragédie du vol PS752. Un appel sur la ligne de soutien de Homewood Santé donne un accès immédiat à des premiers soins émotionnels et psychologiques confidentiels compatissants prodigués par un spécialiste.

Soixante-trois Canadiens ont perdu la vie à bord du vol PS752, dont plusieurs étaient étudiants ou professeurs d'universités canadiennes. « Lorsqu'une tragédie de cette ampleur frappe si soudainement et si près de vous, votre première réaction est de vous demander : « Que pouvons-nous faire? » Eh bien, voilà ce que Homewood peut faire », annonce Jagoda Pike, présidente et chef de la direction de Homewood Santé inc. et du Centre de santé Homewood. « J'espère sincèrement que toutes les personnes qui se trouvent en situation de crise à la suite de cette catastrophe nous appellent, poursuit-elle. Nous considérons comme un privilège le fait de leur apporter notre aide. »

Des évènements traumatiques déclenchent souvent de fortes réactions, notamment le choc, la colère, la tristesse et le chagrin. Les spécialistes d'urgence de Homewood sont formés pour apporter une aide immédiate aux appelants et pour les orienter vers des ressources communautaires ou plus spécialisées, au besoin.

La ligne d'aide 1 833 375-0267 de Homewood Santé est ouverte en tout temps. Les Canadiens qui bénéficient du Programme d'aide aux employés et à leur famille de Homewood Santé par l'entremise de leur employeur n'ont qu'à composer leur numéro d'accès habituel pour se prévaloir de ces services.

