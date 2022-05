ST. JACOBS, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited a le plaisir d'annoncer qu'il a été reconnu comme étant le détaillant de rénovation domiciliaire le plus fiable au Canada selon l'indice Gustavson de confiance envers les marques (GBTI) en 2022. Home Hardware se positionne en première place dans la catégorie Maison, bureau et jardin, et se classe troisième sur la liste des dix marques les plus fiables au Canada.

« Être nommé détaillant de rénovation domiciliaire le plus fiable au Canada pour une deuxième année consécutive et l'une des marques les plus fiables au Canada est un véritable honneur pour Home Hardware », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Les marchands-propriétaires indépendants de nos quelque 1 100 magasins partout au pays se sont toujours engagés à aider les clients avec leurs projets, petits ou grands. Cette reconnaissance témoigne non seulement du service exceptionnel que nos marchands s'efforcent d'offrir chaque jour, mais aussi des relations solides qu'ils ont établies dans leur communauté. »

L'indice GBTI, publié chaque année par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, a interrogé plus de 9 000 Canadiens au sujet de 402 marques nationales et mondiales et de 10 marques régionales, dans 33 catégories différentes. Le sondage a mesuré la confiance globale envers les marques et trois dimensions de la confiance qui influencent la recommandation d'une marque par les consommateurs auprès de leurs réseaux, dont l'authenticité de la marque, la capacité de la marque et l'affinité avec la marque.

« Notre recherche renforce la notion que les Canadiens ont une conscience aiguë de la capacité d'une marque à répondre réellement à leurs besoins », a déclaré Saul Klein, doyen de la Gustavson School of Business. « Home Hardware est une marque canadienne emblématique qui continue à gagner la confiance des consommateurs, ce qui en fait un détaillant de choix en ce qui concerne les besoins en rénovation résidentielle des Canadiens. »

Fondée en 1964, Home Hardware compte près de 1 100 magasins partout au pays et chacun d'entre eux est détenu et exploité par un marchand indépendant. La réception de cette reconnaissance, particulièrement à la suite d'une autre année difficile pour les Canadiens, témoigne de l'importance d'établir des relations authentiques et fondées sur les valeurs dans le monde des affaires.

« Les clients des communautés partout au Canada comptent sur leur marchand Home Hardware local pour les aider dans tous les domaines, des réparations d'urgences et des rénovations résidentielles aux projets de bricolages et à l'entretien immobilier », a mentionné Kevin Macnab. « En tant que propriétaires de petites entreprises qui se soucient profondément des communautés qu'ils desservent, nos marchands sont très fiers de la confiance qu'ils ont établie auprès de leurs clients. »

À propos de l'Indice de confiance Gustavson

L'indice de confiance Gustavson (GBTI) est la seule étude réalisée par un établissement universitaire qui porte sur la confiance des consommateurs, les facteurs impliqués, et le succès des marques dans ce domaine. Créé en 2015, l'indice GBTI soutient la gestion responsable au sein des organisations en soulignant la nécessité croissante pour les entreprises du 21e siècle de contribuer positivement à leurs communautés. En tant qu'école, la Gustavson School of Business est idéalement placée pour évaluer les valeurs des marques et pour expliquer leur importance dans la confiance accordée par les consommateurs d'aujourd'hui. Composée de chercheurs hautement spécialisés dans leurs domaines, l'équipe du GBTI mesure la confiance globale des consommateurs envers les marques et met l'accent sur le rôle des valeurs de marque dans son étude portant sur près de 400 marques à travers le Canada.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.ca .

