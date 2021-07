« Avec des marchands-propriétaires dans des centaines de communautés à travers le pays, nous savons à quel point cette année a été difficile pour les jeunes athlètes canadiens », explique Kevin Macnab, président et chef de la direction, Home Hardware Stores Limited. « Ce programme s'appuie sur les nombreuses commandites locales de jeunes sportifs et sur les contributions que nos marchands-propriétaires apportent chaque année, ainsi que sur notre engagement continu à éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes de profiter en toute sécurité du sport organisé. »

La Subvention de contrepartie - Retour au sport invite les équipes sportives des jeunes du Canada à s'inscrire sur FlipGive, une application facile à utiliser conçue pour aider les parents des jeunes sportifs à réduire le coût associé au jeu, en magasinant pour des articles qu'ils achètent déjà auprès de plus de 700 marques. Les 250 premières équipes à récolter 100 dollars recevront une subvention de contrepartie de 100 dollars de la part de Home Hardware.

« En raison de la COVID-19, des millions d'enfants ont été dans l'impossibilité d'exercer le sport qu'ils aiment, ce qui a eu une incidence sur leur santé physique et mentale », a déclaré Mark Bachman, cofondateur et chef de la direction, FlipGive. « La Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware permet de réduire le coût du jeu, afin que les familles canadiennes puissent jouer plus et dépenser moins pour les sports qu'elles aiment. »

Le programme est ouvert aux équipes sportives de jeunes partout au Canada et se déroulera du 11 juillet au 30 novembre 2021.

Pour en savoir plus sur la Subvention de contrepartie - Retour au sport de Home Hardware et sur la façon de présenter une demande, veuillez visiter www.flipgivegrants.com/homehardware-fr

À PROPOS DE FLIPGIVE

FlipGive est une application de remise en argent facile à utiliser pour les équipes sportives, conçue pour aider les parents de jeunes sportifs à réduire le coût de jeu en achetant des articles qu'ils achètent déjà auprès de plus de 700 grandes marques. Les remises, sur l'épicerie, l'essence, les repas au restaurant, l'équipement, le transport et plus encore, réduisent les coûts des joueurs. Elles assurent également qu'aucune famille n'ait à choisir entre les sports, son budget et son temps. L'application est utilisée par plus de 400 000 familles en Amérique du Nord. Pour commencer, rendez-vous sur www.flipgive.com.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise entièrement canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : www.homehardware.ca

