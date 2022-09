Home Hardware et Arbres Canada marquent un partenariat de longue date avec 30 plantations d'arbres communautaires partout au pays

ST. JACOBS, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - En septembre, Home Hardware Stores Limited célèbre trois décennies de partenariat avec Arbres Canada en perpétuant une tradition qui a débuté en 1992. Pour la 30e année, les marchands-propriétaires de Home Hardware participants organiseront des Plantations d'arbres communautaires Home Hardware en partenariat avec l'organisme de bienfaisance national pour redonner à leurs communautés et les embellir.

« Home Hardware a depuis longtemps la réputation de soutenir et de promouvoir les communautés locales, et notre relation avec Arbres Canada a permis à nos marchands-propriétaires de leur redonner de façon significative », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Alors que nous marquons une autre année de Plantations d'arbres communautaires Home Hardware partout au Canada, je tiens à remercier Arbres Canada et nos marchands-propriétaires indépendants de travailler ensemble et d'avoir planté plus de 30 000 arbres au cours des 30 dernières années. »

Depuis 1992, année de fondation d'Arbres Canada, les marchands Home Hardware ont planté des milliers d'arbres dans des cours d'écoles, des parcs communautaires, des aires de conservation et des espaces qui nécessitent une restauration après des feux de forêt, des tornades et d'autres événements météorologiques.

Pour célébrer 30 ans de partenariat, 30 marchands-propriétaires Home Hardware de partout au pays participent cette année à la campagne Grandir avec Home : 30 ans de plantation avec Home, chacun ayant sa raison personnelle de vouloir embellir sa communauté.

« L'impact que notre partenariat avec Home Hardware a eu sur tant de communautés canadiennes est incommensurable. Il a non seulement été une source de motivation pour faire participer beaucoup d'enfants et de citoyens à l'embellissement de leurs communautés, mais il a aussi inspiré les gens et les organisations de notre réseau à s'impliquer », a expliqué Nicole Hurtubise, PDG d'Arbres Canada. « Depuis 1992, Arbres Canada et Home Hardware ont travaillé de concert pour planter et entretenir des arbres dans des communautés partout au pays, créant de ce fait un héritage durable pour les générations présentes et futures. Nous sommes ravis de célébrer la longévité de ce qui a été une relation incroyable de 30 ans. »

Les Plantations d'arbres communautaires Home Hardware se tiennent traditionnellement en septembre autour de la Journée nationale de l'arbre, le mercredi de la Semaine nationale de la forêt. Cette année, la Journée nationale de l'arbre est le 21 septembre. Alors que les marchands-propriétaires se préparent pour leur plantation d'arbres de 2022, ils réfléchissent à l'impact positif que leur plantation d'arbres a eu sur les communautés qu'ils desservent :

« L'un des aspects que je préfère de ma participation depuis plus de 10 ans au partenariat entre Home Hardware et Arbres Canada est de transmettre ma passion pour la plantation d'arbres aux jeunes générations, y compris à mon fils. Le fait de travailler avec les jeunes pour partager ce point de vue d'intendance et de laisser une marque indélébile sur notre communauté pendant des générations me passionne toujours. En 2015, nous avons planté 50 arbres fruitiers dans un parc local, soit l'une de nos plus grandes plantations à ce jour. Nous avons été inspirés par les efforts de notre jardin communautaire local qui fait don de beaucoup de fruits et légumes à la banque alimentaire et nous avons pensé que des fruits frais seraient un excellent moyen de participer à cette contribution. »

Todd Young, marchand-propriétaire, Beach Builders Supplies Home Hardware Building Centre, à Wasaga Beach, en Ontario

« Travailler avec Arbres Canada a été pour nous l'occasion parfaite de prendre des mesures supplémentaires pour une cause qui est déjà proche de notre cœur, de rétablir des arbres atteints de la maladie hollandaise de l'orme. En 2015, certains membres de l'équipe et moi-même avons formé un comité de restauration de la canopée, dans le but de planter 1 000 arbres à Windsor. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à planter plus de 650 arbres et nous avons créé 10 nouveaux « mini parcs » en ville. Notre partenariat avec Arbres Canada a été essentiel au reverdissement de nos parcs et espaces publics, et pour restaurer la canopée de Windsor à ce qu'elle ressemblait auparavant. »

Jeff Redden, marchand-propriétaire, Windsor Home Hardware, Windsor, Nouvelle-Écosse

Pour en savoir plus sur le partenariat de 30 ans entre Home Hardware et Arbres Canada et pour trouver une plantation d'arbres dans votre région, visitez le site homehardware.ca/fr/tree-canada.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme national à but non lucratif qui se consacre à la plantation et à l'entretien des arbres dans les milieux ruraux et urbains. Grâce à des programmes éducatifs, des efforts de recherche et d'engagement, Arbres Canada a aidé à restaurer la couverture forestière dans les zones touchées par des catastrophes naturelles, guidé les communautés dans la gestion de leurs forêts urbaines, soutenu des projets de verdissement des cours d'écoles et organisé des conférences sur les forêts urbaines. À ce jour, grâce au soutien de partenaires communautaires et de commanditaires, Arbres Canada a planté plus de 84 millions d'arbres.

