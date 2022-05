ST. JACOBS, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - Pour la 10e année consécutive, Home Hardware a le plaisir d'être reconnue par sa prestigieuse désignation comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, conservant sa place dans le Club Platine. Ce prix récompenses les meilleures entreprises détenues et gérées par des Canadiens ayant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dollars qui font preuve de leadership en matière de stratégie, de capacités et d'innovation, de culture d'entreprise et d'engagement, ainsi que les données financières pour atteindre une croissance durable.

« C'est un honneur d'être, encore une fois, reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. La force de Home Hardware consiste à s'assurer que le talent et la culture demeurent un avantage concurrentiel », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Home Hardware poursuit une croissance impressionnante et cette reconnaissance témoigne du dévouement des marchands-propriétaires indépendants de Home et des équipes qui travaillent dans nos centres de soutien aux marchands. Ce dévouement nous permet de continuer à aider les Canadiens partout au pays avec leurs projets de rénovation, petits et grands. »

L'obtention de la désignation de l'une des sociétés les mieux gérées pour la 10e année consécutive témoigne du succès de Home Hardware comme marque emblématique canadienne. Fondée en 1964 à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware est devenu le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands-propriétaires indépendants au Canada avec près de 1 100 magasins partout au pays.

L'année dernière, les marchands Home Hardware ont travaillé d'arrache-pied pour assurer la sécurité du personnel, des clients et des communautés, et les magasins ont continué d'offrir des solutions de magasinage de rechange, comme le ramassage en bordure de trottoir, le service « appelez et ramassez » et la livraison des commandes en ligne. L'entreprise a également franchi des étapes importantes, comme l'acquisition de Patrick Morin Inc. avec le Groupe Turcotte, la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion d'entrepôt à la fine pointe à St. Jacobs et le relancement de ses marques privées, BeautiTone et Benchmark.

Pour la 29e année consécutive, le titre de Sociétés les mieux gérées au Canada récompense les pratiques commerciales novatrices et de calibre mondial et reste le programme de reconnaissance le plus en vue des entreprises détenues et gérées par des Canadiens.

« Les sociétés les mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, de débrouillardise et de créativité alors qu'elles ont exploré de nouvelles possibilités d'avancement », a déclaré Lorrie King, associée à Deloitte Sociétés privées et codirigeante du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Nous sommes extrêmement fiers de reconnaître leurs réalisations importantes dans un monde des affaires en constante évolution. Leurs réussites témoignent de l'importance d'un solide leadership et d'une prévoyance dans la croissance à long terme. »

Les candidatures sont examinées par un jury indépendant formé de commanditaires du programme et d'invités d'honneur. Les sociétés les mieux gérées de 2022 ont des points en commun, notamment le fait de mettre leur personnel et la culture au premier plan, de mettre l'accent sur leurs stratégies ESG et de redoubler d'efforts pour accélérer la numérisation.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la référence en matière d'excellence pour les entreprises détenues et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion. Les prix sont remis selon quatre catégories : 1) Nouvelles lauréates des sociétés les mieux gérées au Canada (les nouvelles lauréates qui sont choisies chaque année); 2) Lauréates des sociétés les mieux gérées au Canada (les lauréates qui se sont inscrites à nouveau et qui conservent leur titre de sociétés les mieux gérées pendant deux autres années, sous réserve d'un examen de leurs pratiques d'exploitation et financières); 3) Lauréates de la catégorie Or (les lauréates qui ont maintenu leur statut de sociétés les mieux gérées pendant trois années consécutives et qui ont démontré leur engagement envers le programme en conservant leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) Membres du Club Platine (les lauréates qui conservent le titre de sociétés les mieux gérées pendant au moins sept années consécutives). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec plus de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. À mi-chemin entre tradition et innovation, Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site homehardware.ca.

