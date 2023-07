HOME DEPOT PUBLIE SON RAPPORT DE 2023 SUR LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE, RÉVÉLANT UNE GRANDE IMPORTANCE ACCORDÉE AUX ASSOCIÉS, À L'EXPLOITATION DURABLE ET AU RENFORCEMENT DES COLLECTIVITÉS

TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Home Depot a publié son rapport de 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le rapport détaille les progrès réalisés par l'entreprise en ce qui concerne ses piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance : l'exploitation durable, l'importance accordée à ses associés et le renforcement de ses collectivités. Cette année, l'entreprise a atteint plusieurs de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et en a établi de nouveaux qui avantageront ses associés, ses clients, ses collectivités et la planète.

« Depuis sa création, nous avons investi dans l'exploitation responsable et durable de Home Depot, car elle rend l'entreprise plus forte, plus agile et plus résiliente », a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Home Depot. « Cela nous a toujours permis de favoriser les bonnes pratiques commerciales et d'obtenir constamment des résultats parmi les meilleurs de l'industrie. »

En 2022, l'entreprise a réduit ses émissions de carbone de portées 1 et 2 d'environ 92 000 tonnes métriques, ce qui équivaut à retirer plus de 20 000 voitures de la route pendant un an. Récemment, elle a soumis de nouveaux objectifs de réduction du carbone à l'initiative Science Based Targets pour les émissions de portées 1, 2 et 3, « Utilisation des produits vendus ».

La plus grande responsabilité de Home Depot en ce qui a trait à l'empreinte écologique repose principalement sur les produits vendus par l'entreprise. D'ici la fin de l'exercice 2028, Home Depot s'attend à ce que plus de 85 % des appareils à moteur d'extérieur vendus aux États-Unis et au Canada, en particulier les tondeuses poussées et les appareils à main d'extérieur comme les souffleuses à feuilles et les taille-bordures, soient alimentés par une technologie de batterie rechargeable plutôt que par de l'essence.

Objectifs en cours



Tous les nouveaux produits de marque privée seront vendus dans un emballage fait de fibres compostables, recyclables ou recyclées à compter de l'exercice 2027 (États-Unis et Canada ) .

.

Aucune substance perfluoroalkylée ou polyfluoroalkylée (SPFA) ne sera autorisée dans la fabrication du mobilier de jardin et des articles de décoration de marque privée d'ici l'exercice 2025 (États-Unis et Canada ) .

.

Nous avons recyclé plus de 14 000 tonnes métriques de carton et de plastique en provenance des magasins et des centres de distribution ( Canada ) .

.

Nous avons recueilli plus de 186 000 kg (410 000 lb) d'appareils électroniques, d'outils à moteur, de téléphones cellulaires et de piles rechargeables auprès des clients dans le cadre du programme de recyclage ( Canada ) .

.

Nous avons produit 335 MW d'énergie renouvelable ou de substitution, soit l'équivalent de la demande en énergie de 55 000 foyers (États-Unis et Canada ) .

.

En 2022, la Fondation Home Depot Canada a investi 10,2 millions de dollars dans le but de venir en aide aux jeunes qui vivent ou qui ont vécu en situation d'itinérance. De plus, elle a atteint 49 % de son objectif d'investissement de 125 millions de dollars d'ici 2030 ( Canada ).

