Conçue pour la première fois à Londres, le FLEURON RENAISSANCE est une installation immersive produite par Parkwood Entertainment qui célèbre la mode de l'album, de l'époque et de la tournée RENAISSANCE. L'installation fascinante débarque au Canada, Holt Renfrew devenant le partenaire de la collection RENAISSANCE WORLD TOUR pour la vente au détail d'articles de mode et de style de vie. Une formation abrite une collection de 21 pièces, comprenant des vêtements et des accessoires inédits, vendus pour la première fois en Amérique du Nord (prix allant de 25 à 325 $ CA).

Proposé uniquement au FLEURON et exclusif à Holt Renfrew, le tee-shirt WE SHUT THIS CITY DOWN rend hommage à la prochaine tournée de l'artiste lauréate d'un Grammy™ à Toronto, en même temps que LE FLEURON. Parmi les autres nouveautés de la collection RENAISSANCE WORLD TOUR, citons le tee-shirt blanc ON AIR, dont l'illustration s'inspire d'un segment de la tournée, le tee-shirt à manches longues GREEN SCREEN HORSE, le kangourou SUMMER RENAISSANCE orné d'un « B » surdimensionné et le chapeau argenté RENAISSANCE COWBOY. La pièce maîtresse de cette sélection : le livre RENAISSANCE WORLD TOUR, un ouvrage de 80 pages publié à compte d'auteur et contenant des images exclusives.

LE FLEURON RENAISSANCE - Toronto propose aussi une exposition RENAISSANCE COUTURE par Beyoncé x Balmain. Présentée en magasin, l'exposition décline un éventail de silhouettes provenant de la collection historique inspirée par les chansons de l'album RENAISSANCE. C'est la première fois que ces pièces exceptionnelles, co-créées par Beyoncé et Olivier Rousteing, directeur de la création de Balmain, sont présentées en Amérique du Nord. Dévoilée en mars 2023 par le Vogue France, cette collaboration historique marque la première fois qu'une femme noire supervise l'offre de couture d'une maison parisienne historique.

L'exposition s'enrichit d'une collection capsule de quatre pièces en série limitée intitulée RENAISSANCE : Beyoncé avec Balmain. La gamme s'inspire des créations couture exposées chez Holt Renfrew et comprend deux tee-shirts surdimensionnés, un pull à capuche à épaules tombantes et un fourre-tout géant agrémenté de l'emblème de la collection. Ces pièces seront présentées en exclusivité nord-américaine chez Holt Renfrew et ne seront disponibles que pendant la durée de l'événement LE FLEURON (prix compris entre 200 et 600 $ CA).

Sebastian Picardo, président et DG, Holt Renfrew souligne : « Chez Holt Renfrew, nous sommes ravis et honorés d'accueillir LE FLEURON RENAISSANCE à Toronto. Chez Holt, nous nous engageons à favoriser l'expression de soi et à susciter des changements positifs, et nous croyons sincèrement que LE FLEURON RENAISSANCE illustre cet esprit. Nous sommes impatients d'accueillir tout le monde pour cette expérience inoubliable en partenariat avec l'une des plus grandes icônes du divertissement. »

AU SUJET DE PARKWOOD ENTERTAINMENT Parkwood Entertainment est une société de production cinématographique, une maison de disques et une société de gestion fondée par la chanteuse et entrepreneuse Beyoncé Knowles-Carter en 2010. Avec des bureaux à Los Angeles et à New York, la société abrite des départements de musique, de cinéma, de vidéo, de spectacles et de production de concerts, de gestion, de développement commercial, de marketing, de technologie, de création, de philanthropie et de publicité. Sous son nom d'origine, Parkwood Pictures, la société a sorti le film Cadillac Records (2008), dans lequel Beyoncé a joué et qu'elle a coproduit. La société a également sorti les films Obsessed (2009), avec Beyoncé en tant que star et productrice exécutive, le lauréat du Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017), le film Homecoming, nommé aux Emmy® : A Film By Beyoncé (2019), qui documente la performance historique de Beyoncé au Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018, et Black Is King (2020), lauréat d'un Emmy®. Parkwood Entertainment a produit The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) et les performances « Homecoming » susmentionnées à Coachella (2018) et a coproduit la tournée ON THE RUN Tour (2014) et ON THE RUN II (2018).

AU SUJET DE HOLT RENFREW Holt Renfrew est considéré comme le premier détaillant de mode et de style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837 et réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées, Holt Renfrew est la plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un chef de file en matière de service et d'expériences personnels, la société a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter les principes de durabilité, de diversité et d'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir les offres de Holt Renfrew sur holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'être une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.

