La campagne présente des images de nature morte et des entrevues en coulisses avec Mustafa, filmées en direct sur le plateau à Toronto. Quand on lui demande ce que l'espoir signifie pour lui, Mustafa indique une réponse typiquement poétique, dévoilant la dualité que le mot peut exprimer. « Je crois que l'espoir est un couteau. Il peut vous couper ou vous aider à couper n'importe quoi. Couper dans l'air, couper toute barrière qui pourrait vous bloquer, lance-t-il. J'ai constaté que l'espoir peut fonctionner pour ou contre moi. Il y a des fois ou l'espoir m'a atteint et m'a brisé, mais il m'a également aidé à me retrouver quand j'ai pu l'utiliser pour me refaire un espace. »

Plus loin dans la discussion, Mustafa dévoile ses propres expériences pendant la campagne. Quand on lui demande à propos de ses souvenirs personnels, il indique : « Pendant mon enfance, ma mère disait toujours Tim Jameelek. J'ai toujours pensé que c'est une chose très belle et inspirante à entendre. C'est comme s'il devait y avoir une plénitude dans le bien-être que nous faisons, sinon, vaudrait-il la peine d'y mettre du temps ou d'en donner tout bonnement? ».

L'artiste élevé à Toronto s'est fait un nom pour lui-même quand il avait à peine 12 ans avec son poème « A Single Rose » (une simple rose). Son ascension fulgurante est montée jusqu'à la scène dans le monde avec des accomplissements, dont : composer des chansons pour The Weeknd, en passant par un court métrage « Remember me, Toronto » sans oublier un album encensé par la critique « When Smoke Rises. ».

Holt Renfrew est connue comme le détaillant de mode spécialisé au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader en service personnel et expériences, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et d'inciter le changement positif en plus d'honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'appartenir à des intérêts privés et canadiens. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com

