Holt Renfrew a fait approuver ses réductions d'émissions par la Science Based Targets initiative conformément aux niveaux requis pour réaliser les objectifs de l'Accord de Paris. Les objectifs couvrent les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l'exercice de nos activités (périmètres 1 et 2), ainsi que de périmètre 3, qui sont conformes aux réductions requises pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les objectifs sont les suivants :

Réduction des émissions de GES de périmètres 1 et 2 de 65 % d'ici 2030, avec 2019 comme repère

Réduction des émissions de GES de périmètre 3 de 28 % d'ici 2030, avec 2019 comme repère

67 % de nos fournisseurs de qui nous achetons des biens et services et avec qui nous échangeons du transport en amont et en aval auront des objectifs basés sur la science d'ici 2025

Les engagements additionnels en durabilité comprennent ce qui suit :

Les matériaux ayant le plus d'impact environnemental dans l'entreprise devront provenir de sources durables certifiées/vérifiées d'ici la fin de 2025, en nous concentrant sur le coton, le cuir, le duvet et les plumes, l'emballage en plastique, l'huile de palme et les fibres dérivées des forêts (papier, bois, et dérivés cellulosiques)

L'abandon des fourrures animales et des peaux exotiques d'ici le 31 décembre 2021, en partenariat avec la Humane Society International/Canada

L'abandon des produits cométiques qui contiennent des paillettes en plastique

Tout l'assortiment de denim devra provenir de sources durables certifiées/vérifiées d'ici la fin de 2025

Améliorer le taux de réacheminent des déchets à tous ses magasins de 85 % d'ici la fin de 2024

Holt a développé des lignes directrices de construction écologique pour les équipes de conception, du visuel, et de construction qui décrivent les exigences pour des matériaux et produits de construction durables qui sont bons pour la planète et qui favorise une bonne qualité de l'air intérieur

Partenariat récemment lancé avec TerraCycle pour recycler les produits et emballages beauté recueillis aux magasins Holt Renfrew à l'échelle du pays

« Depuis que je me suis joint à Holt Renfrew l'an passé, l'équipe et moi avons écouté nos clients, nos employés et nos communautés à l'échelle du pays pour mieux comprendre ce qu'ils veulent de Holt, affirme Sebastian Picardo, président et PDG de Holt Renfrew. Nos clients sont au cœur de notre entreprise et nous voulons nous assurer que la durabilité et l'innovation sont à l'avant-plan de l'expérience client chez Holt, ajoute-t-il. Le détail peut être une force du bien, et nous savons que nos clients veulent faire des achats responsables en pleine confiance. Notre engagement à 360 degrés en matière de durabilité retire les obstacles pour nos clients, leur permettant de magasiner avec confiance et de façon responsable.»

Pour plus d'information sur les engagements et objectifs en matière de durabilité de Holt Renfrew, visitez holtrenfrew.com

À propos de Holt Renfrew :

Holt Renfrew est connue comme le détaillant mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader en service personnel et expériences, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et d'inciter le changement positif en plus d'honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'appartenir à des intérêts privés et canadiens au sein du groupe de magasins Selfridges. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com

