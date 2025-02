SHENZHEN, Chine, le 13 févr. 2025 /CNW/ -- Le 13 février, Hollyland, l'un des principaux fournisseurs de solutions professionnelles de communication sans fil, a dévoilé sa dernière innovation, le Cosmo C2. Ce nouveau produit est conçu pour la diffusion en direct de plusieurs caméras et la production électronique sur le terrain. Il répond à des études de marché approfondies et relève plusieurs défis récurrents au sein du secteur.

une solution qui résout les problèmes liés à la diffusion multicaméra et la production électronique sur le terrain

L'une des caractéristiques les plus remarquables est sa configuration 2TX (émetteur) et 1RX (récepteur), qui résout les problèmes typiques des configurations 1TX et 1RX traditionnelles, tels que les câbles encombrants, les contraintes spatiales et les retards de synchronisation entre les flux de caméras. Avec le Cosmo C2, deux émetteurs peuvent envoyer des signaux d'image à un seul récepteur, ce qui réduit la configuration de l'équipement et garantit une meilleure synchronisation entre les flux de caméras.

Le Cosmo C2 se caractérise par une portée de transmission impressionnante et une faible latence, ce qui le rend idéal pour les diffusions d'événements en direct de haute qualité. Il dispose d'une portée de transmission sans fil en visibilité directe de 1 000 mètres et d'une distance de transmission dos à dos de 300 mètres, ce qui permet d'éviter les distances de transmission insuffisantes ainsi que les problèmes d'affichage à l'écran et les perturbations. Avec une latence de seulement 33 ms, il se démarque de la norme de 60 ms qui peut entraîner un décalage évident de l'écran lors d'événements en direct avec des écrans LED, garantissant ainsi une synchronisation parfaite des écrans et des flux sur site.

En outre, la technologie HEVO2.0 exclusive du Cosmo C2 permet de résoudre efficacement les problèmes courants liés à la diffusion en direct, tels que les problèmes d'affichage ou les parasites dus aux interférences environnementales. Elle peut détecter automatiquement les interférences des fréquences environnantes et basculer automatiquement sur un canal propre, garantissant ainsi une transmission ininterrompue et une expérience immersive. En outre, le RX améliore la fluidité visuelle en convertissant les entrées à faible fréquence d'images en 60P à l'aide d'un nouvel algorithme de compensation de la fréquence d'images. De plus, sa conception permettant de conserver la dernière image en cas de perte de signal inattendue évite l'affichage gênant des logos des fabricants lors de la diffusion commerciale en direct.

Le Cosmo C2 simplifie les flux de travail généralement complexes en offrant une compatibilité prête à l'emploi pour les sorties NDI, UVC et RTMP. En intégrant la prise en charge NDI directement dans son récepteur, il permet une diffusion vidéo en continu sur réseau local sans convertisseur supplémentaire. Il facilite également la diffusion UVC directe via son port de type C à l'aide d'un câble USB-C vers USB-C, évitant ainsi d'avoir recours à une carte de capture. De plus, sa capacité RTMP permet une diffusion directe sur le nuage, ce qui élimine la dépendance à l'égard des périphériques externes pour les transmissions en temps réel.

Compte tenu de la diversité des exigences des professionnels de la vidéo, le Cosmo C2 prend en charge les connexions HDMI et SDI, et s'adapte aux signaux à fréquence d'images fractionnée pour une compatibilité inégalée. Le système comprend des ports d'entrée et de sortie complets, avec une entrée HDMI, une entrée SDI et une sortie SDI en boucle sur l'émetteur, ainsi que plusieurs sorties HDMI et SDI sur le récepteur.

La flexibilité de l'alimentation renforce encore la fiabilité du Cosmo C2. L'émetteur prend en charge l'alimentation DC et les batteries NP-F, tandis que le récepteur prend en charge l'alimentation DC et les batteries V-Mount, ce qui garantit un fonctionnement ininterrompu dans divers scénarios de tournage.

Le COSMO C2 de Hollyland est conçu pour répondre aux exigences en constante évolution de la diffusion d'événements en direct et de la production électronique sur le terrain. Commercialisé depuis le 13 février 2025, il est désormais disponible auprès des distributeurs locaux et sur la Boutique Amazon de Hollyland . Son prix est le suivant :

Cosmo C2 2TX et 1RX : 1 299 $

Cosmo C2 1TX et 1RX : 999 $

Cosmo C2 TX : 399 $

Pour plus de renseignements sur les produits, rendez-vous sur : https://hollyland.info/3BMhT1m

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes de communication sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs et les microphones sans fil. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. Elle a mis en place un réseau de vente couvrant environ 120 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux d'exploitation localisés dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.hollyland.com/ , la page Facebook de Hollyland , et la page Instagram de Hollyland .

