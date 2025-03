HALIFAX, NS, le 24 mars 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une nouvelle liaison entre l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) et l'aéroport Josep Tarradellas de Barcelone-El Prat (BCN) à compter du 27 juin. La liaison saisonnière, offerte quatre fois par semaine dans le cadre de l'horaire de l'été 2025 de WestJet, proposera aux Canadiens de l'Atlantique un lien direct vers l'une des destinations européennes les plus prisées de la compagnie aérienne.

« Cet itinéraire est sur le point de devenir un favori parmi ceux qui souhaitent explorer l'Espagne et d'autres pays, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. La liaison entre Halifax et Barcelone complète notre plus important horaire transatlantique à partir du Canada atlantique. Alors que la demande pour les voyages en Europe demeure forte, cet ajout renforce la présence de WestJet sur le marché, offrant plus de choix et de souplesse aux Canadiens qui vivent sur la côte est. »

Itinéraire Pic de fréquence Date de début Date de fin Halifax-Barcelone Quatre fois par semaine 27 juin 28 septembre Barcelone-Halifax Quatre fois par semaine 28 juin 29 septembre

« Nous sommes ravis que WestJet lance la toute première liaison sans escale reliant l'aéroport Stanfield d'Halifax à l'Espagne. Cette nouvelle liaison saisonnière estivale vers Barcelone, une ville réputée pour sa culture et son architecture, ouvre non seulement une voie vers l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Europe, mais accueille également des visiteurs d'Espagne et d'ailleurs pour qu'ils découvrent le patrimoine et la beauté naturelle du Canada atlantique. Nous remercions WestJet de son engagement à accroître les voyages internationaux. Grâce à six vols de WestJet reliant Halifax à l'Europe, nos horizons continuent de s'élargir. Nous avons hâte de créer de nouveaux liens dans notre collectivité cet été », a déclaré Marie Manning, vice-présidente, Développement des affaires et directrice commerciale, Administration de l'aéroport international de Halifax.

L'ajout de Barcelone à l'horaire transatlantique de WestJet pour l'été 2025 s'appuie sur l'offre de services de la compagnie aérienne depuis Halifax. En 2025, la compagnie aérienne offrira plus de vols transatlantiques que jamais au départ de YHZ, y compris de nouvelles liaisons vers Amsterdam, Paris et maintenant Barcelone, ainsi que le retour des liaisons populaires vers Londres, Dublin et Édimbourg. L'horaire complet pour l'été 2025 est maintenant disponible à WestJet.com.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise a été la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

