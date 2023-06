La « Henderson Brewery @ YYZ » (brasserie Henderson à YYZ) s'apprête à ouvrir ses portes dans l'aérogare 1; ce bar spécialisé proposera des produits originaux RUSH et la Rush Canadian Golden Ale (ale dorée canadienne de Rush)

BETHESDA, Md., le 7 juin 2023 /CNW/ - Le restaurateur mondial HMSHost, chef de file mondial de la restauration pour les terminaux de voyageurs, a annoncé aujourd'hui une fantastique collaboration entre deux institutions très appréciées qui ont un point commun : Toronto. La brasserie artisanale locale Henderson Brewing Company et Rush, groupe de renommée mondiale et membre du Rock & Roll Hall of Fame qui a rendu célèbre l'aéroport international Toronto Pearson (YYZ) en écrivant une ode à sa ville natale, vont ouvrir un nouveau bar au sein de YYZ. L'établissement proposera des bières en offre limitée, ainsi que des produits exclusifs.

Rendu de la brasserie Henderson-YYZ à l’aéroport international Toronto Pearson (Groupe CNW/Toronto Pearson)

D'une capacité de 28 places assises, la Henderson Brewery @ YYZ bénéficiera d'un excellent emplacement dans l'aérogare 1 : située avant la sécurité, elle sera donc accessible aux passagers nationaux et internationaux, ainsi qu'aux visiteurs de l'aéroport. Les fidèles admirateurs de RUSH seront ravis d'apprendre que le bar sera décoré d'objets originaux ayant marqué la carrière de RUSH en tournée et en enregistrement. Les habitants de la région pourront faire un saut à l'aéroport pour acheter des produits exclusifs et des bières à emporter qui ne seront proposés qu'à YYZ, car la Henderson Brewery @ YYZ sera située à quelques pas des escaliers mécaniques menant à l'aérogare depuis le service Union Pearson Express.

« HMSHost a aujourd'hui la réputation d'offrir ce qui se fait de mieux en termes de gastronomie et de boissons locales dans les aéroports. Maintenant, nous faisons entrer le meilleur groupe de musique né à Toronto, en plus de la brasserie artisanale la plus branchée, dans l'aéroport international Toronto Pearson », a déclaré Amy Dunne, vice-présidente du développement des affaires de HMSHost.

« Quel meilleur endroit que YYZ pour proposer notre Rush Canadian Golden Ale, a souligné Geddy Lee, du groupe RUSH. Les premières notes de notre chanson 'YYZ' s'inspirent du code morse de l'aéroport de YYZ. Nous étions à chaque fois très heureux de voir YYZ sur les tickets collés sur nos sacs, car cela signifiait que nous rentrions à la maison. La chanson est instrumentale, mais elle parle de notre ville, de nos origines et du plaisir de revenir chez soi. »

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à HMSHost, à Henderson Brewing Company, et au groupe légendaire RUSH pour proposer une expérience extraordinaire aux voyageurs dans l'aéroport international Toronto Pearson, s'est réjoui Khalil Lamrabet, chef des services commerciaux de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Avec l'ouverture de la Henderson Brewery @ YYZ, nous introduisons une touche exclusive qui redéfinira l'expérience aéroportuaire et créera une ambiance inoubliable "Bienvenue à Toronto". Nous sommes ravis de l'ouverture de ce bel espace dans notre aéroport et nous avons hâte que les passagers profitent de cette expérience unique en son genre. »

« Lorsqu'on nous a proposés de non seulement collaborer avec HMSHost et YYZ, mais aussi d'offrir une autre expérience incroyable avec RUSH, je pense qu'il ne m'a fallu que cinq secondes pour dire : "Oui !", a déclaré Adin Wener, associé, Henderson Brewing Company. J'ai hâte que l'établissement ouvre ses portes et propose l'expérience ultime d'accueil à Toronto! »

HMSHost, chef de file du secteur

Reconnu par l'industrie comme le chef de file de la restauration de voyage, HMSHost a notamment reçu deux prix de Airport Experience News : « Restaurateur with the Highest Regard for Customer Service » et « Best Brand Restaurateur » pour Shake Shack. Les USA Today 10Best Reader' Choice Travel Awards ont distingué les deux établissements Whisky River de HMSHost à l'aéroport international Charlotte Douglas et à l'aéroport international Raleigh-Durham. Le Conseil international des aéroports d'Amérique du Nord (ACI-NA), l'association professionnelle représentant les aéroports offrant des services commerciaux aux États-Unis et au Canada, a décerné à HMSHost l'Associate Inclusion Champion Award 2020 pour son leadership et ses succès en matière d'inclusion constante de la diversité des activités et de la main-d'œuvre, de sensibilisation et de défense des intérêts. De plus, l'ACI-NA a remis à HMSHost l'Excellence in Airport Concessions Award en 2022 pour son programme de reconnaissance des meilleurs employés. L'entreprise crée également des campagnes et des événements originaux et primés, notamment l'Airport Restaurant Month, le concours culinaire en direct Channel Your Inner Chef , 1,000 Acts of Kindness et Eat Well. Travel Further .

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Toronto Lester B. Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Toronton Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord, avec plus de 40 millions de passagers, par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'Aéroport Toronto Pearson s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la troisième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms . Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson / @AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram .

HMSHost

Le restaurateur HMSHost est un chef de file mondial de la restauration pour les terminaux de voyageurs. HMSHost a des établissements dans toute l'Amérique du Nord et fait partie du groupe Dufry (SIX : DUFN - www.dufry.com ), grand acteur mondial dans le domaine des expériences de voyage qui allie de façon unique la vente au détail, la restauration et les boissons, ainsi que le numérique. Le groupe répond aux besoins de 2,3 milliards de passagers dans plus de 75 pays. Cela représente 5 500 points de vente répartis dans 1 200 aéroports, autoroutes, croisiéristes, ports de mer, gares ferroviaires et autres emplacements sur six continents. Visitez le site HMSHost.com pour obtenir plus de renseignements et consultez les pages de HMSHost sur Facebook , Twitter et Instagram .

À propos de Henderson Brewing Co.

Henderson Brewing Company est une brasserie locale de quartier primée de Toronto. Henderson célèbre les habitants, les histoires et la culture de notre ville grâce aux bières que nous brassons. La brasserie, qui a fêté son septième anniversaire en janvier 2023, est située sur Sterling Road, le long de la West Toronto Railpath. De plus amples renseignements sont disponibles à www.hendersonbrewing.com. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à [email protected].

À propos de RUSH

Rush est un trio de rock canadien qui a vendu plus de 45 millions de disques dans le monde. Il a reçu 24 disques d'or et 14 de platine, ainsi que 8 prix Juno et 7 nominations aux Grammy, dont une pour le documentaire plébiscité « Rush : Beyond The Lighted Stage », qui a également remporté le prix du public du Tribeca Film Festival. Rolling Stone a fait entrer l'album de référence du groupe, Moving Pictures, dans son palmarès des 500 plus grands albums de tous les temps. Sorti en 1981, cet album intègre le titre instrumental « YYZ » (« ouaille-ouaille-zéd ») : inspiré du rythme du code morse de l'aéroport Toronto Pearson, il est devenu un morceau incontournable des concerts du groupe. Leur longévité a favorisé la renaissance de la culture populaire, avec une participation du groupe (pourtant rare à la télévision) dans l'émission The Colbert Report sur la chaîne Comedy Central, des hommages dans South Park et une apparition mémorable dans le film J't'aime mon homme. Une chronique de Rolling Stone reprenant la carrière de Rush résume la vitalité artistique et la pérennité du célèbre trio rock : « Il est vrai que Rush a évolué depuis 1976 ou même 1996. Probablement en mieux. » Les membres du groupe ont fait leur entrée dans le Panthéon de la musique canadienne en 1994, ont été nommés officiers de l'Ordre du Canada en 1996 et ont fait leur entrée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens en 2010. Ils ont une étoile sur l'Allée des célébrités canadiennes (1999) et sur le Hollywood Walk of Fame (2010). En 2012, Rush a reçu la plus haute distinction artistique au Canada lorsqu'il a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Au grand bonheur de leurs fans, Rush a fait son entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Le quotidien de sa ville natale, The Toronto Star, a déclaré : « [Rush est composé de] trois musiciens incomparables et [constitue] un brillant exemple de carrière intègre. » Né en 1974 avec un premier album intitulé simplement Rush , le groupe célébrera son 50e anniversaire en 2024.

Rendez-vous sur Rush.com ou suivez RUSH sur Instagram, Twitter, Facebook

SOURCE Toronto Pearson

Renseignements: Pour les entrevues et les rendus à haute résolution, veuillez communiquer avec la personne-ressource pour les médias de HMSHost : Ashley Davidson - +1 (301) 385-3944 - [email protected]