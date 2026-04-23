HMR : LE GOUVERNEMENT PASSE ENFIN DE LA PAROLE AUX ACTES

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Après plus d'un an de mobilisation, la coalition HMR accueille avec soulagement le fait que le gouvernement annonce officiellement la fin de la deuxième vague de coupes au projet et le lancement des travaux d'aménagement du futur pavillon central. Les attentes étaient élevées envers la première ministre, qui avait elle-même fait de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont une priorité lors de la course à la chefferie. De plus, le fait qu'elle procède à cette annonce deux jours après la formation de son conseil des ministres témoigne de l'importance du dossier pour l'ancienne PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

« Nous percevons une réelle volonté de la part de la première ministre de faire passer ce projet à la vitesse supérieure et nous ne pouvons que le saluer. En raison de l'annonce d'aujourd'hui et des étapes qui seront franchies dans les prochaines semaines, on s'assure que le gouvernement actuel et futur puisse faire passer le projet dans sa phase de réalisation rapidement », mentionne Dr Marc Brosseau, pneumologue-intensiviste et président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

« Nous sommes heureux d'avoir pu faire entendre raison au gouvernement. Il reconnait enfin l'urgence d'agir pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en posant un geste concret. Les professionnelles en soins auront enfin espoir de pouvoir travailler dans un environnement adéquat. D'ici là, nous allons évidemment rester mobilisés afin de nous en assurer », fait remarquer le président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (FIQ SPS ESTIM), Denis Cloutier. « Qui plus est, l'échéancier de 2036 pourra être conservé grâce au fait que le gouvernement se met en action dès maintenant », souligne Éric Clermont, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Est de Montréal - CSN.

« Cela fait longtemps que les usagers attendent cette annonce et aujourd'hui, ils ont enfin l'espoir de pouvoir y croire », ajoute Patrick Cothenet, président du Comité des Usagers de l'HMR.

« Lors de la course à la chefferie, la première ministre avait fait du dossier de HMR une priorité. Force est de constater qu'elle tient aujourd'hui parole en annonçant un investissement de 700 millions de dollars permettant le lancement des travaux d'aménagement du pavillon principal et mettant fin aux demandes de coupures du projet », fait valoir Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. « Je tiens à rendre hommage à la mobilisation de toute la communauté de l'Est qui depuis des années s'est mobilisées pour permettre la concrétisation de ce projet essentiel pour notre territoire », conclut-il.

SOURCE Coalition HMR

Renseignements: Elena Gabrysz, Directrice, Affaires publiques, AUCOIN Stratégie & Communication, 514 839-7296, [email protected]