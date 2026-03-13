BILAN DE LA COALITION HMR DEPUIS UN AN : « ON S'EST FAIT PASSER UN STATIONNEMENT »

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - « On s'est fait passer un stationnement », résument les membres de la Coalition HMR qui dressaient le bilan de la dernière année, alors que le gouvernement du Québec s'apprête à déposer son budget 2026. La Coalition HMR s'était justement formée à la suite du budget 2025, dans lequel le projet de modernisation et d'agrandissement de l'hôpital avait été mis de côté, avant d'être réactivé à la suite du tollé suscité par cette décision.

« Les travaux du stationnement ont bel et bien commencé, mais tout le reste est sur la glace pour le moment », déplore le Dr Marc Brosseau, pneumologue-intensiviste et président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Il appelle les chefs de toutes les formations politiques, incluant les deux aspirants chefs de la Coalition Avenir Québec, à s'engager fermement pour la réalisation du nouveau pavillon à HMR. « C'est un projet urgent, mais c'est surtout un projet d'envergure nationale pour offrir des soins critiques à l'ensemble des Québécois », rappelle le Dr Brosseau.

Coupures à répétition

En plus d'avoir été révisé à la baisse à maintes reprises depuis 5 ans, le projet de modernisation et d'agrandissement de l'HMR fait maintenant l'objet d'une révision de 15 %, imposée à tous les projets en planification au Programme québécois d'infrastructures.

Ce sont donc à ces nouvelles coupures qu'ont été consacrés la plupart des efforts en 2025, déplore le président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (FIQ SPS ESTIM), Denis Cloutier. « Le Québec a été mis sur pause le 13 mars 2020. Aujourd'hui on est le 13 mars 2026 et le Québec est reparti, mais on est encore sur pause à HMR », illustre-t-il.

La représentante du comité des usagers de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CUHMR), Suzanne Plourde, abonde dans le même sens : « Les travaux vont créer de grosses perturbations pour les usagers. Il faut arrêter de refaire continuellement les plans et s'engager concrètement dans un calendrier de réalisation prévisible ».

Passer de la parole aux actes

Membre de la Coalition HMR depuis la première heure, le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), Jean-Denis Charest, rappelle que le projet initial a déjà fait l'objet de nombreuses coupures.

Il invite les décideurs à tenir compte des coûts associés à la tergiversation : « En s'obstinant à essayer de trouver des économies de bout de chandelle, on est en train de retarder le projet, on est en train de faire augmenter les coûts et on est en train de miner la confiance du public et de la population de l'Est », lance M. Charest.

En conclusion, le Dr Brosseau résume la position de la Coalition HMR en ces termes : « Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'arrêter les coupures et que le gouvernement s'engage à une séquence d'investissements prévisibles, pour les huit prochaines années, afin d'envoyer un signal clair qu'il s'agit d'un projet à portée nationale qui n'est pas l'objet de petite politique. C'est un engagement que nous souhaitons que tous les partis prennent d'ici à la prochaine élection », conclut-il.

