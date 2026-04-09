ANNONCE POUR HMR : « ON CONSTRUIT D'UNE MAIN, TOUT EN CONTINUANT DE COUPER DE L'AUTRE », DIT LA COALITION

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Même si les travaux de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avancent, les coupures exigées par le gouvernement continuent de ralentir le projet en le conservant en phase de planification, et donc, susceptible d'être de nouveau coupé. « Quel sera le projet final? », se questionne la coalition HMR. C'est le travail « d'optimisation » exigé par le gouvernement qui empêche le projet de passer du plan à la réalité. Rappelons que le projet avait déjà été soumis à une première vague de coupure en 2023 avant d'être soumis à une deuxième vague, en 2025.

« Pendant que les travaux d'aménagement se réaliseront d'un côté, des coupures seront effectuées de l'autre. Il faut être cohérents : on ne peut pas avancer et reculer en même temps. Si les coupures ne prennent pas fin rapidement, le projet de réfection et d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont sera réduit qu'à un projet partiel incomplet. Le gouvernement doit confirmer que les coupures sont terminées et que le projet sera officiellement prêt à passer à l'étape de réalisation dans sa forme actuelle », mentionne Dr Marc Brosseau, pneumologue-intensiviste et président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

Des promesses brisées à répétition

Trois années de promesses brisées amènent la coalition HMR à accueillir le lancement de la phase 2 du projet de réfection et d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec scepticisme, après plusieurs reculs du gouvernement qui ont érodé la confiance du personnel soignant et des citoyens.

« La relation de confiance avec le gouvernement est brisée et tant que la pépine ne sera pas en train de creuser, nous aurons des doutes quant à la réalisation de ce projet pourtant vital pour les patients », déplore le président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (FIQ SPS ESTIM), Denis Cloutier.

Quant à Éric Clermont, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Est de Montréal - CSN, ce dernier mentionne que cette annonce aurait dû être faite il y a un an. « Les délais ne sont attribuables qu'à des décisions purement politiques. »

« Certains font des profits avec des intérêts composés ; en ce qui concerne l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les coupures sur des coupures se font au détriment des services aux usagers », s'inquiète Patrick Cothenet, président du Comité des Usagers de l'HMR.

En terminant, le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, Jean-Denis Charest, interpelle le gouvernement et l'invite à faire preuve de plus de transparence : « Le gouvernement doit en faire beaucoup plus pour convaincre la communauté. À cet égard, nous attendons du gouvernement et de la personne qui occupera le poste de premier ministre un engagement officiel, clair, chiffré et définitif quant à la réalisation du projet dans son ensemble, et ce, sans délais supplémentaires. »

SOURCE Coalition HMR

Renseignements : Camille Duval, Conseillère principale, Affaires publiques, AUCOIN Stratégie & Communication, [email protected] / 450 512-2214