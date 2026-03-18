BUDGET 2026 : LA RÉFECTION DE L'HMR N'EST (TOUJOURS) PAS UNE PRIORITÉ POUR LE GOUVERNEMENT

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, le gouvernement refuse de faire passer le projet de modernisation et d'agrandissement de l'HMR à l'étape suivante, mettant en péril sa réalisation dans sa forme actuelle et le respect de l'échéancier établi. En conservant le projet dans sa phase de planification, le gouvernement se laisse la marge de manœuvre afin de procéder à de nouvelles modifications aux plans, ce qui pourrait entraîner des coûts et des délais additionnels.

Vendredi dernier, lors d'un point de presse, la coalition HMR avait exigé du gouvernement une séquence d'investissements prévisibles et la fin des coupures additionnelles exigées aux projets en planification au Programme québécois d'infrastructures (PQI). Force est de constater que malgré l'urgence du projet et la mobilisation de l'ensemble des acteurs l'Est de Montréal, le gouvernement actuel ne priorise pas, encore une fois, le projet de l'HMR.

« Nous avons l'impression que nous avons perdu un an en planification et en tergiversation pour aboutir au même point : c'est-à-dire un projet toujours au stade de l'ébauche, sans prévisibilité et sans calendrier. Nous n'avons tout simplement plus le luxe de retarder le projet à une date encore inconnue : la population de l'Est de Montréal a droit à un hôpital moderne et mérite d'être soignée dans la dignité », a déclaré le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l'HMR et membre du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal.

Les élus municipaux de l'Est appuient les revendications de la Coalition

Ce matin, les sept maires et mairesses de l'Est de Montréal ont fait paraître une lettre ouverte dans Le Devoir appuyant les demandes de la coalition HMR émises la semaine dernière. Les élus municipaux ont tenu à mettre en garde le gouvernement sur un éventuel report du projet qui, dans un tel contexte, ne ferait qu'alourdir la facture humaine, sociale et financière pour les années à venir.

« Le budget rate sa cible ne confirmant pas noir sur blanc la réalisation du projet de l'HMR. Non seulement HMR ne se retrouve pas à l'étape de réalisation, mais les 300 millions nécessaires pour l'avancement du projet pour l'année en cours demeurent flous. Le gouvernement continue d'ouvrir la porte aux coupures et n'offre aucune prévisibilité quant à la réalisation du projet dans un échéancier de 8 ans ! La mobilisation devra malheureusement se poursuivre », a lâché Jean-Denis Charest, PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Le projet HMR est déjà pleinement optimisé

Le projet a déjà été réduit de façon importante depuis 5 ans, avec des compressions de 3,28 milliards de dollars et une réduction majeure de sa superficie. Chaque mois de report engendre des coûts s'élevant à 10 millions de dollars. « Alors qu'il se targe de 'sobriété économique', le gouvernement continue de dépenser dans la bureaucratie au lieu d'investir dans ce projet vital », se questionne le président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (FIQ SPS ESTIM), Denis Cloutier.

Le président du comité des usagers de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CUHMR), Patrick Cothenet poursuit : « Chaque année, l'incertitude s'ajoute à l'impatience pour les usagers. Il faut cesser de planifier et passer à l'action, afin de pouvoir assurer une fin à ces travaux qui perturbent les activités normales », a-t-il conclu.

SOURCE Coalition HMR

Renseignements : Camille Duval, Conseillère principale, Affaires publiques, AUCOIN Stratégie & Communication, [email protected] / 450 512-2214