Hiver-O-Parc : Des activités gratuites dans VSP!

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Cet hiver, les citoyennes et les citoyens seront choyés par l'offre hivernale dans 22 parcs de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Hiver-O-Parc permet à toutes et à tous de profiter gratuitement des joies de l'hiver par un service de prêt d'équipement sportif et ludique, des activités d'initiation aux sports d'hiver et des fêtes dans les parcs.

« Plutôt que de subir l'hiver, apprivoisez-le! Profitez-en pour essayer de nouvelles activités de plein air, en famille ou entre amis. Sortez de chez vous, allez à la rencontre des autres et découvrez toutes les possibilités qu'offrent nos parcs enneigés. En plus, vous n'avez pas besoin de vous procurer d'équipement, puisqu'on vous le prête. Alors, il n'y a aucune bonne raison de rester encabané cet hiver », a mentionné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Pour inciter les citoyennes et les citoyens à de nouveaux sports et jouer dans la neige, une nouvelle camionnette Hiver-O-Parc de VSP sillonnera les rues et offrira le prêt de matériel pour utilisation sur place durant la période d'activité : patins, skis de fond, raquettes, trottinettes des neiges, tapis de glisse, moules et pelles.

Il y aura également plusieurs activités d'initiation offertes par des partenaires comme le patinage, le Fatbike, la sculpture sur neige, le ski de fond et la raquette.

L'organisme communautaire Les Loisirs du Parc prêtera aussi gratuitement des patins, des skis de fond et des raquettes pendant deux périodes de l'hiver et le Patro Villeray assurera un prêt de patins tout l'hiver.

Pour plus de détails, consultez le calendrier des activités et des événements sur le site Web de l'arrondissement.

Le projet Hiver-O-Parc est soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation grâce au programme Parc actif propulsé par Sport et Loisir de l'île de Montréal.

