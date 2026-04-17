Le Costa Rica désormais accessible sans escale depuis Québec

Ajout d'une liaison exclusive entre Toronto et la Martinique

Deux routes européennes phares maintenant offertes à l'année : Toronto-Paris et Montréal-Barcelone

Diversification de l'offre vers le Sud au départ de London et Charlottetown

Retour en Floride au départ de Montréal, Québec et Halifax

MONTRÉAL, le 17 avril 2026 /CNW/ - Air Transat amorce aujourd'hui le dévoilement de son programme hiver 2026‑2027 avec l'annonce de quatre nouvelles liaisons - Québec-San José, Toronto-Fort‑de‑France, London-Puerto Plata et Charlottetown-Punta Cana - ainsi que l'annualisation des routes Toronto-Paris et Montréal-Barcelone. Cette première phase met en lumière des ajouts attrayants vers le Sud et le renforcement de l'offre transatlantique.

« La demande pour les destinations soleil demeure forte, et l'expertise reconnue de Transat en voyages de loisirs nous permet d'y répondre avec ambition, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus. Grâce à notre marque, notre réseau et une stratégie axée sur la diversification et l'optimisation, nous bonifions continuellement notre offre et renforçons notre présence dans des marchés porteurs. Et ce n'est qu'un début : l'hiver prochain sera riche en annonces, tant du côté du réseau que des partenariats. »

Une expansion soutenue au départ de Québec

Air Transat poursuit le développement de ses activités au départ de Québec avec l'ajout d'une nouvelle liaison vers San José, au Costa Rica. L'offre est également bonifiée grâce à des fréquences additionnelles vers Fort‑de‑France (deux vols par semaine) et Cancún (huit vols par semaine). De plus, la liaison saisonnière Québec-Nantes, dont le lancement est prévu cet été, sera prolongée durant la période des Fêtes afin de répondre à une forte demande pour l'Europe. Ces ajouts renforcent l'offre hivernale d'Air Transat et consolident sa position de premier transporteur à l'aéroport international Jean‑Lesage de Québec.

Les Antilles françaises maintenant facilement accessibles depuis Toronto

Au départ de Toronto, Air Transat ajoute une liaison vers Fort-de-France en Martinique, une destination en forte croissance qui séduit par sa richesse culturelle et ses paysages uniques. Déjà offerte à l'année au départ de Montréal et de Québec, cette destination sera désormais accessible de façon saisonnière depuis Toronto, permettant à un plus grand nombre d'adeptes de voyage de découvrir ce joyau des Antilles françaises.

Des liaisons européennes clés désormais offertes à l'année

Air Transat élargit son offre hivernale vers l'Europe en rendant disponibles à l'année deux routes européennes populaires. Les liaisons Toronto-Paris et Montréal-Barcelone, jusqu'ici offertes en saison estivale, seront maintenant disponibles également durant l'hiver. Cette bonification vise à mieux répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs qui souhaitent rendre visite à des proches ou planifier des séjours en dehors de la haute saison. En proposant ces destinations en continu, Air Transat offre davantage de choix et de flexibilité, tout en facilitant les déplacements entre le Canada et l'Europe tout au long de l'année.

Développement de l'offre au départ de London et Charlottetown

Air Transat poursuit également le renforcement de sa présence dans les aéroports régionaux avec l'ajout de Puerto Plata au départ de London (Ontario) et de Punta Cana depuis Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Ces liaisons viennent bonifier son offre existante vers le Sud, qui comprend notamment des vols vers Cancún et Punta Cana au départ de London, ainsi que vers Cancún au départ de Charlottetown.

La Floride de retour au programme hivernal

Après une pause durant la saison estivale, Air Transat renouera avec la Floride à l'hiver 2026-2027 grâce au retour de Fort Lauderdale dans son réseau. La compagnie proposera jusqu'à sept vols par semaine au départ de Montréal, ainsi que trois vols par semaine depuis Québec et un vol hebdomadaire au départ de Halifax. Ce retour vers une destination soleil emblématique s'inscrit dans la solidification de l'offre hivernale d'Air Transat et le renforcement de sa présence sur les marchés les plus porteurs.

« Ces ajouts illustrent notre volonté de consolider notre présence dans l'Est du pays, en offrant davantage d'options de voyage sans escale, tout en répondant à une demande croissante pour des départs de proximité », ajoute M. Ponce.

Nouvelles liaisons pour l'hiver 2026-2027

Route* Détails** Québec (YQB) - San José (SJO) 1 vol/sem., dès le 15 décembre 2026 Toronto (YYZ) - Fort-de-France (FDF) 2 vols/sem., dès le 19 décembre 2026 London (YXU) - Puerto Plata (POP) 1 vol/sem., dès le 15 décembre 2026 Charlottetown (YYG) - Punta Cana (PUJ) 1 vol/sem., dès le 16 décembre 2026

*Sous réserve des autorisations réglementaires et de la disponibilité des créneaux aéroportuaires. Les horaires et les opérations sont susceptibles d'être modifiés. Les vols seront disponibles à la réservation sous peu.

**Nombre de fréquences au plus fort de la saison.

Augmentation des fréquences sur des routes clés

Route Détails* Québec (YQB) - Fort-de-France (FDF) 2 vols/sem. (+1) Québec (YQB) - Cancún (CUN) 8 vols/sem. (+1)

*Nombre de fréquences au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l'année précédente.

Annualisations et prolongements de liaisons

Route Détails* Toronto (YYZ) - Paris (CDG) 4 vols/sem., dès le 25 octobre 2026 Montréal (YUL) - Barcelone (BCN) 2 vols/sem., dès le 27 octobre 2026 Québec (YQB) - Nantes (NTE) 1 vol/sem., du 16 décembre 2026 au 13 janvier 2027

*Nombre de fréquences au plus fort de la saison.

Vols vers la Floride

Route Détails* Montréal (YUL) - Fort Lauderdale (FLL) 7 vols/sem., dès le 16 novembre 2026 Québec (YQB) - Fort Lauderdale (FLL) 3 vols/sem., dès le 15 novembre 2026 Halifax (YHZ) - Fort Lauderdale (FLL) 1 vol/sem., dès le 16 décembre 2026

*Nombre de fréquences au plus fort de la saison.

D'autres annonces viendront compléter le programme hiver 2026-2027 dans les semaines à venir.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images corporatives : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements :

Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.