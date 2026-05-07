Le transporteur ajoute Las Palmas de Gran Canaria à son réseau hivernal et lance une nouvelle liaison entre Québec et Rio-Hato au Panama

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde lors des World Airline Awards 2025 de Skytrax, annonce l'ajout d'une nouvelle destination à son programme hiver 2026-2027 : Las Palmas de Gran Canaria (LPA)* au départ de Montréal et de Toronto. À compter du 12 décembre 2026 et jusqu'au 4 avril 2027, les voyageuses et voyageurs pourront s'y envoler chaque semaine, avec des départs les samedis de Montréal et les dimanches de Toronto.

« Las Palmas, c'est le meilleur des deux mondes : le soleil et la douceur des îles Canaries avec le charme et la richesse culturelle de l'Europe, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Avec un climat idéal toute l'année, des plages spectaculaires et une scène gastronomique en plein essor, c'est une destination qui répond parfaitement aux attentes de notre clientèle en quête de nouveauté. »

Cinq destinations en Espagne, dont quatre desservies à l'année

Avec cette nouvelle liaison, Air Transat renforce sa présence sur le marché ibérique, où elle déploie une stratégie de croissance progressive et diversifiée. Déjà bien établie avec des vols annuels vers Madrid et Malaga, la desserte de Barcelone a récemment été étendue à l'année. À cela s'ajoute Valence, dont l'extension hivernale amorcée l'an dernier devient désormais une desserte entièrement annuelle. Elle sera en effet assurée tout au long de l'hiver à raison d'un vol hebdomadaire, le vendredi.

Québec élargit son horizon avec Rio Hato

Air Transat poursuit le développement de son offre au départ de la capitale nationale avec l'ajout d'une nouvelle liaison vers Rio Hato (RIH)*, au Panama. Offerte à raison d'un vol hebdomadaire le dimanche, du 20 décembre 2026 au 25 avril 2027, cette desserte vient soutenir la diversification du réseau du transporteur depuis Québec, en réponse à une demande soutenue des voyageuses et voyageurs de la région.

Les vols sont disponibles à la réservation dès maintenant. Air Transat continue de déployer son programme hiver 2026‑2027, qui s'enrichira de nouveaux ajouts dans les prochaines semaines.

*Sous réserve des autorisations réglementaires et de la disponibilité des créneaux aéroportuaires. Les horaires et les opérations sont susceptibles d'être modifiés.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 38 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ). www.airtransat.com

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SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements : Marie-Christine Pouliot, Cheffe, relations publiques et contenu marketing, [email protected]