Une dirigeante chevronnée chargée de la technologie, membre du Conseil d'administration et leader mondial de la cybersécurité rejoint HITRUST pour aider les organisations à renforcer la confiance, la résilience et la gestion des risques liés aux tiers

FRISCO, Texas, le 3 juin 2026 /CNW/ -- HITRUST, leader en matière d'assurance cybersécurité validée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Myrna Soto au poste de Chief Trust Officer. Leader reconnue dans le domaine des technologies, de la cybersécurité et de la gouvernance, Soto compte plus de trois décennies d'expérience en management et dispose d'un vaste service de conseil d'administration d'entreprises publiques et privées. Elle rejoint HITRUST alors que les organisations, quel que soit leur secteur d'activité, doivent faire preuve d'une confiance, d'une résilience et d'une responsabilisation mesurables dans des écosystèmes numériques de plus en plus complexes.

La confiance et la gestion des risques liés aux tiers sont devenues des priorités pour les conseils d'administration. Alors que les organisations s'efforcent d'accélérer l'adoption de l'IA, d'intensifier les attentes réglementaires et d'accélérer le développement des écosystèmes numériques tiers, les dirigeants reconnaissent de plus en plus que l'assurance validée de façon indépendante, la résilience opérationnelle et les relations de confiance avec des tiers créent un avantage stratégique pour l'entreprise. Alors que les conseils d'administration exigent une plus grande transparence et que les organismes de réglementation procèdent à des examens de plus en plus approfondis, les clients tiennent leurs fournisseurs responsables de leurs actes, laissant aux dirigeants la tâche de trouver un équilibre entre le besoin d'innovation, la mise en œuvre de l'IA, la résilience opérationnelle et la croissance des résultats.

Cette nomination reflète la volonté de HITRUST de relever ces défis dans les secteurs réglementés, alors que les organisations cherchent de plus en plus des moyens mesurables de renforcer la confiance, de renforcer la résilience et de faire preuve d'assurance.

« Myrna apporte un subtil mélange de leadership opérationnel, d'expertise en gouvernance et de vision stratégique. Ayant été à la fois membre de la direction et administratrice de sociétés publiques classées au Fortune 500, elle comprend comment les conseils d'administration, les équipes de direction et les parties prenantes évaluent le risque, la résilience et la confiance », a déclaré Gregory Webb, Directeur général de HITRUST. « Sa perspective contribuera à renforcer la position de leader de HITRUST à un moment où, dans un environnement de plus en plus complexe, les organisations recherchent de plus en plus une assurance et une confiance mesurables. »

Rôle et orientation stratégique

En tant que Chief Trust Officer de HITRUST, Soto est chargée de mobiliser les dirigeants, les conseils d'administration, les clients, les organismes de réglementation et les intervenants du secteur autour de l'avenir de la confiance, de la cyber-résilience, de la gouvernance, de l'assurance et de la gestion des risques liés aux tiers (TPRM). Son objectif sera d'aider les organisations à comprendre comment une confiance mesurable, soutenue par une assurance validée de façon indépendante, crée un avantage stratégique et concurrentiel.

La priorité absolue de Soto est de conseiller et de permettre aux organisations de réfléchir de façon plus stratégique sur la façon dont elles établissent, mesurent et maintiennent la confiance tout en continuant à favoriser l'innovation et la croissance.

Expérience de la direction

Soto est la fondatrice et PDG d'Apogee Executive Advisors et est actuellement administratrice indépendante au sein des conseils d'administration de CMS Energy (NYSE : CMS) et TriNet (NYSE : TNET), ainsi qu'un conseil d'administration de Delinea et de Vectra.ai, deux organisations privées.

Elle a déjà siégé au conseil d'administration de Popular Inc. (NASDAQ:BPOP), de Headspace Health, de Huntress et d'autres conseils d'administration d'entreprises publiques et privées couvrant les services financiers, les technologies du transport, la cybersécurité et les services liés à la santé. Elle est également conseillère en placements chez TPG.

Elle est reconnue comme Governance and Board Leadership Fellow par la NACD (National Association of Corporate Directors) et détient les titres d'expert financier qualifié (QFE - Qualified Financial Expert) et d'expert en risque qualifié (QRE - Qualified Risk Expert) reconnus par la SEC.

Elle cumule plus de 30 ans de responsabilités dans les domaines des services financiers, de l'hôtellerie, de l'assurance et du jeu. Auparavant, elle a occupé les postes de directrice de la stratégie et de Trust Officer chez Forcepoint, de Vice-présidente principale de l'entreprise et de Responsable de la sécurité de l'information mondiale chez Comcast Corporation, de Directrice de l'exploitation chez Digital Hands, de dirigeante principale de l'information/responsable de la sécurité de l'information et de Vice-présidente de la gouvernance des TI chez MGM Resorts International, ainsi que d'autres postes de direction en technologie et en investissement chez ForgePoint Capital, American Express, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines et Kemper Insurance.

« Ayant été à la fois gestionnaire exécutive et administratrice du conseil d'administration d'une entreprise publique/privée, j'ai constaté que la confiance influence de plus en plus la performance de l'entreprise, la résilience et la confiance des parties prenantes. La gestion des risques liés aux tiers n'est plus seulement un problème de sécurité ou de conformité - elle est devenue une priorité de gouvernance et d'entreprise », a déclaré Soto. « HITRUST est particulièrement bien placée pour aider les organisations à renforcer la confiance et la résilience mesurables dans l'ensemble de leur entreprise et de leur écosystème numérique. Rien ne me rend plus enthousiaste que de contribuer à façonner cet avenir. »

Pour en savoir plus sur le nouveau rôle et les nouvelles priorités de Soto dans ses propres mots, visitez le site Web suivants : https://hitrustalliance.net/blog/why-hitrust-why-now

À propos de HITRUST

HITRUST est le chef de file en matière d'assurance de la cybersécurité validée, utilisée pour gérer les risques liés aux tiers et garantir la conformité. HITRUST propose des programmes d'assurance et de certification pour l'application et la validation indépendante des contrôles de sécurité, de confidentialité et de l'IA, alignés sur plus de 60 normes et cadres faisant autorité. Son approche d'adaptation aux menaces combine des évaluations à plusieurs niveaux sélectionnables (e1, i1, r2 et IA), un écosystème de plus de 100 sociétés d'évaluation indépendantes, une assurance de la qualité centralisée, des rapports normalisés et une puissante plateforme SaaS pour permettre une assurance cohérente, justifiable et évolutive. HITRUST offre la seule certification d'assurance assortie d'une preuve de sécurité défendable, comme illustrée par un taux d'absence de violation de 99,62 % dans les environnements certifiés dans le rapport sur la confiance 2026. Depuis près de 20 ans, HITRUST définit la norme de la preuve fiable dans le domaine de la cybersécurité, en aidant les organisations à montrer un niveau de résilience mesurable à l'égard des cyberrisques au sein de leurs entreprises et de leurs écosystèmes tiers.

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SOURCE HITRUST Services LLC