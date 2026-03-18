Les nouveaux dirigeants soutiennent la demande croissante en matière de gestion des risques liés à l'information des tiers, d'amélioration de la cybersécurité et de contrôles de sécurité de l'IA

FRISCO, Texas, 18 mars 2026 /CNW/ - HITRUST, le principal fournisseur d'assurance de la sécurité de l'information au service de la gestion des risques et de la conformité, annonce aujourd'hui la nomination de Sean Foster au poste de chef des revenus et de Marc Solomon au poste de chef du marketing, renforçant ainsi l'équipe de direction alors que les entreprises recherchent de plus en plus de risques mesurables en matière d'information et de cybersécurité pour gérer les risques croissants liés aux fournisseurs tiers.

Ces nominations surviennent alors que les entreprises doivent composer avec l'expansion des écosystèmes numériques, la pression réglementaire croissante et la hausse des menaces pour la chaîne d'approvisionnement qui exigent des approches plus rigoureuses et transparentes en matière d'assurance de la cybersécurité et de quantification des risques. HITRUST continue de constater une demande croissante de la part des organisations qui cherchent à obtenir une assurance de sécurité normalisée et validée de façon indépendante qui leur permet de gérer en toute confiance les risques et la résilience de l'écosystème.

« La confiance est devenue une exigence fondamentale pour les entreprises numériques », déclare Gregory Webb, chef de la direction de HITRUST. « Le risque lié aux fournisseurs tiers est devenu l'une des expositions les plus importantes et les moins contrôlées auxquelles font face les entreprises aujourd'hui. L'examen réglementaire, l'interdépendance de la chaîne d'approvisionnement et l'accélération des cyberincidents ont fondamentalement changé la façon dont le risque lié aux fournisseurs est mesuré et géré. Je suis ravi d'accueillir Sean et Marc, qui apportent une expertise sectorielle approfondie et une expérience professionnelle dans la création et l'expansion d'entreprises. Leur expertise nous aidera à accélérer notre croissance et à accroître la valeur que nous offrons à nos clients et partenaires partout dans le monde. »

Sean Foster est nommé chef des revenus

En tant que chef des revenus, Foster est responsable de la stratégie mondiale de revenus, de l'exécution de la mise sur le marché et des initiatives de réussite client de HITRUST. Il dirigera les fonctions de vente et d'exploitation des revenus de l'entreprise afin d'élargir l'adoption des solutions d'assurance de la cybersécurité de HITRUST dans l'ensemble des secteurs d'entreprise et réglementés.

Foster possède plus de 25 ans d'expérience en leadership dans la mise à l'échelle d'entreprises de cybersécurité et de technologies d'entreprise, ainsi que dans la création d'organisations de revenus et de partenaires disciplinées et très performantes. Avant de rejoindre HITRUST, Foster a occupé des postes de chef des revenus et de direction des revenus pour Anomali, Forcepoint, IronNet et Sienna Group. Dans ces entreprises, il a dirigé des initiatives d'expansion du marché, renforcé l'exécution des ventes aux entreprises et soutenu d'importants jalons stratégiques, notamment l'offre publique d'IronNet et l'acquisition de Sienna Group par ConnectWise.

Marc Solomon est nommé chef du marketing

En tant que chef du marketing, Solomon est responsable de la stratégie marketing globale, du positionnement du marché et des solutions, ainsi que des initiatives de génération de demandes de HITRUST. Il dirigera les efforts visant à accroître la notoriété, à renforcer l'engagement des clients et à soutenir la croissance continue de l'entreprise par l'entremise de partenaires stratégiques et d'évaluateurs.

Solomon possède plus de 25 ans d'expérience en leadership marketing dans le développement et la mise à l'échelle d'organisations de marketing au sein d'entreprises de cybersécurité et de technologies d'entreprise. Avant de se joindre à HITRUST, Solomon a été chef du marketing et directeur principal du marketing chez ThreatQuotient, Cisco, Sourcefire, Fiberlink et McAfee, où il a dirigé des initiatives de marketing mondiales qui ont renforcé le leadership de la marque, accéléré l'adoption du marché et soutenu d'importants jalons stratégiques, y compris les acquisitions et l'expansion du marché.

Soutenir la prochaine phase de l'assurance de la cybersécurité

Les entreprises dépendent aujourd'hui de vastes réseaux de fournisseurs tiers, de fournisseurs de services, de plateformes infonuagiques et de partenaires logiciels. À mesure que ces écosystèmes se développent, les responsables de la sécurité de l'information et les responsables du risque font face à des pressions croissantes pour démontrer que les risques de cybersécurité sont gérés efficacement dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement.

Le cadre d'assurance de la cybersécurité normalisé et validé de façon indépendante par HITRUST permet aux organisations de démontrer des contrôles de sécurité efficaces, de réduire la complexité de la conformité et d'établir un lien de confiance avec les clients, les organismes de réglementation et les partenaires d'affaires. Comme mentionné dans le Trust Report 2025, 99,41 % des environnements certifiés du client n'ont pas signalé de violation de sécurité liée aux données, démontrant ainsi l'efficacité des certifications HITRUST.

Avec la stratégie mondiale de revenus de Foster et le marketing de Solomon, HITRUST est prêt à soutenir la prochaine phase de croissance et à renforcer son statut d'acteur de confiance en matière de cybersécurité.

À propos de HITRUST

HITRUST est le chef de file en matière d'assurance de la cybersécurité validée, utilisée pour gérer les risques liés aux tiers et garantir la conformité. HITRUST propose des programmes d'assurance et de certification pour l'application et la validation indépendante des contrôles de sécurité, de confidentialité et de l'IA, alignés sur plus de 60 normes et cadres faisant autorité. Son approche d'adaptation aux menaces combine des évaluations à plusieurs niveaux sélectionnables (e1, i1, r2 et IA), un écosystème de plus de 100 sociétés d'évaluation indépendantes, une assurance de la qualité centralisée, des rapports normalisés et une puissante plateforme SaaS pour permettre une assurance cohérente, justifiable et évolutive. HITRUST offre la seule certification d'assurance assortie d'une preuve de sécurité défendable, démontrée par un taux d'absence de violation de 99,41 % parmi les environnements certifiés dans le Trust Report 2025. Depuis près de 20 ans, HITRUST définit la norme de la preuve fiable dans le domaine de la cybersécurité, en aidant les organisations à montrer un niveau de résilience mesurable à l'égard des cyberrisques au sein de leurs entreprises et de leurs écosystèmes tiers.

Personne-ressource :

Leslie Jenkins

Directrice commerciale principale

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SOURCE HITRUST Services LLC