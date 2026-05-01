FRISCO, Texas, le 1er mai 2026 /CNW/ - HITRUST, chef de file de l'assurance de la cybersécurité validée, publie ce jour son analyse Cyber Threat Adaptive (CTA) du 1er trimestre 2026, révélant une augmentation continue des techniques d'attaque fondées sur l'IA et renforçant la nécessité de programmes de sécurité qui évoluent en phase avec l'émergence rapide des menaces.

Alors que les entreprises accélèrent l'adoption des technologies d'IA, les pirates utilisent ces mêmes capacités pour accroître la vitesse, la portée et la sophistication de leurs méthodes. Le temps qui s'écoule entre la découverte et l'exploitation des vulnérabilités continue de se compresser, exposant les lacunes dans les approches de sécurité statiques traditionnelles.

HITRUST relève ce défi grâce à son programme Cyber Threat Adaptive, un processus continu axé sur les données qui intègre des renseignements sur les menaces réelles directement dans le HITRUST CSF et ses évaluations validées.

Au cours du premier trimestre de 2026, HITRUST :

a examiné 259 violations de monde réel

a analysé 4 761 articles de renseignement sur les menaces

a évalué 399 764 indicateurs MITRE ATT&CK et MITRE ATLAS

Sur la base de cette analyse, HITRUST a confirmé que ses évaluations continuent de s'harmoniser avec les techniques d'attaque établies et émergentes, y compris celles qui ciblent les systèmes fondés sur l'IA. La certification de sécurité HITRUST AI a maintenu une couverture de plus de 97 % des techniques d'IA antagonistes observées au cours de la période, tandis que les évaluations e1, i1 et r2 ont démontré une couverture de 98,19 % et de 100 % respectivement.

Les techniques fondées sur l'IA entraînent de nouveaux modèles d'attaque

Bien que les méthodes d'attaque traditionnelles comme l'hameçonnage et les contrôles d'accès demeurent courantes, l'analyse du T1 montre une croissance significative des activités liées à l'IA. Les acteurs malveillants tirent de plus en plus parti de l'IA pour automatiser la tromperie des utilisateurs, cerner les vulnérabilités complexes et exploiter les systèmes fondés sur l'IA.

Parmi les plus importantes techniques liées à l'IA observées figurent :

les attaques d'exécution par les utilisateurs impliquant des paquets malveillants et des artefacts d'IA dangereux

l'hameçonnage amélioré par l'IA utilisant du texte synthétique, des hypertrucages visuels et l'usurpation d'identité audio

l'exploitation d'outils d'agents d'IA pour exfiltrer des données ou effectuer des actions non autorisées

Ces tendances reflètent un virage plus large vers des attaques plus rapides, plus évolutives et plus dépendantes du contexte que celles observées lors des périodes précédentes.

« Les entreprises ne sont plus confrontées à des changements progressifs dans l'écosystème des menaces, elles sont confrontées à une accélération fondamentale », déclare Andrew Russell, vice-président des normes chez HITRUST. « L'IA réduit le temps entre la découverte des vulnérabilités et l'exploitation tout en augmentant la complexité de la surface d'attaque. Les programmes de sécurité doivent pouvoir s'adapter continuellement pour demeurer efficaces. »

Une approche de l'assurance continue et adaptée aux menaces

Contrairement aux cadres traditionnels qui reposent sur des mises à jour périodiques, HITRUST analyse continuellement les renseignements sur les menaces et les applique directement à ses programmes de certification. Cette approche est renforcée par l'intégration de capacités de renseignement avancées, y compris des modèles avancés d'IA et des technologies connexes, qui renforcent la capacité de l'entreprise à cerner et à analyser les menaces émergentes et à y réagir en temps quasi réel.

En combinant l'analyse des données sur les menaces à grande échelle à des exigences de contrôle en constante évolution, HITRUST s'assure que ses évaluations demeurent alignées sur les techniques d'attaque réelles et les conditions opérationnelles, et non sur des hypothèses désuètes. Les récents développements en matière d'IA frontalière et d'initiatives comme le projet Glasswing soulignent encore davantage la rapidité avec laquelle l'écosystème des menaces évolue et la nécessité d'adapter continuellement les exigences en matière de sécurité.

Les conclusions de l'analyse du T1 2026 continueront d'éclairer la façon dont HITRUST affine son cadre et ses évaluations, ce qui aidera les entreprises à se préparer aux menaces actuelles et émergentes.

L'analyse Q1 2026 Cyber Threat Adaptive est maintenant disponible.

Téléchargez le rapport.

À propos de HITRUST

HITRUST est le chef de file de l'assurance de la cybersécurité validée utilisée dans la gestion des risques tiers et la conformité. HITRUST propose des programmes d'assurance et de certification pour l'application et la validation indépendante des contrôles de sécurité, de confidentialité et de l'IA, alignés sur plus de 60 normes et cadres faisant autorité. Son approche d'adaptation aux menaces combine des évaluations à plusieurs niveaux sélectionnables (e1, i1, r2 et IA), un écosystème de plus de 100 sociétés d'évaluation indépendantes, une assurance de la qualité centralisée, des rapports normalisés et une puissante plateforme SaaS pour permettre une assurance cohérente, justifiable et évolutive. HITRUST offre la seule certification d'assurance assortie d'une preuve de sécurité défendable, comme en témoigne un taux de non-violation de 99,62 % parmi les environnements certifiés dans le Trust Report 2026. Depuis près de 20 ans, HITRUST définit la norme de la preuve fiable dans le domaine de la cybersécurité, en aidant les organisations à montrer un niveau de résilience mesurable à l'égard des cyberrisques au sein de leurs entreprises et de leurs écosystèmes tiers.

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SOURCE HITRUST Services LLC