Acquisition et modernisation du site industriel de prolongation de la durée de vie des transformateurs de Stoney Creek, l'un des rares sites en Amérique du Nord capables de remettre en état les plus grands transformateurs de puissance

Acquisition d'une nouvelle usine à Cambridge afin d'élargir les services sur le terrain, de renforcer la fiabilité du réseau électrique partout au pays et de soutenir le développement des compétences dans le secteur de l'énergie

TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Hitachi Énergie, chef de file mondial des technologies d'électrification, annonce aujourd'hui des investissements de 30 millions de dollars visant à élargir et moderniser ses activités de services en Ontario. Ces investissements visent à répondre à la croissance soutenue de la demande en électricité au Canada tout en relevant les défis liés au vieillissement des infrastructures du réseau. Ils comprennent l'acquisition et la modernisation de l'usine de Stoney Creek ainsi que l'acquisition d'un nouveau centre de services d'intervention rapide sur le terrain à Cambridge. Ensemble, ces projets permettront de créer de nouveaux emplois au sein des effectifs canadiens de Hitachi Energy, qui comptent déjà plus de 1 200 employés, et de renforcer la capacité du pays à maintenir en service des équipements critiques du réseau durant une période d'électrification accélérée.

La demande en électricité au pays connaît une hausse marquée, alimentée par la croissance démographique, la numérisation, l'électrification industrielle et la transition vers des sources d'énergie plus propres. Le remplacement des infrastructures vieillissantes du réseau peut s'échelonner sur plusieurs années, et les services publics partout en Amérique du Nord font face à des pressions croissantes pour maintenir les équipements existants en état de fonctionnement. L'investissement de Hitachi Énergie à Cambridge s'inscrit dans l'engagement mondial récemment annoncé par l'entreprise d'investir 1 milliard de dollars américains dans l'expansion organique de ses activités de services. Cette initiative vise à renforcer les services de gestion du cycle de vie des infrastructures énergétiques critiques. Elle contribue également aux efforts du Canada pour atteindre un réseau électrique carboneutre d'ici 2050, en augmentant la capacité du pays à remettre à neuf et à maintenir en services de grands transformateurs de puissance, essentiels au transport de l'électricité sur de longues distances et à haute tension.

« Chez Hitachi Énergie Canada, nous développons les capacités de services nécessaires pour soutenir la modernisation du réseau électrique », a déclaré Carla Vicente, directrice générale de Hitachi Énergie Canada. « Le centre de Stoney Creek est l'un des rares sites en Amérique du Nord possédant l'expertise et l'envergure requises pour prolonger la durée de vie de grands transformateurs de puissance. Le nouveau centre de services de Cambridge renforcera notre capacité à soutenir les clients partout au pays alors que la demande en électricité propre s'accélère. »

« L'Ontario mène le plus important chantier énergétique sur le continent, ce qui stimule les investissements manufacturiers dans la province alors que nous consolidons une chaîne d'approvisionnement conçue et fabriquée en Ontario », a déclaré Stephen Lecce, ministre de l'Énergie et des Mines. « Le plan énergétique intégré de l'Ontario trace la voie pour la construction de nouvelles infrastructures de transport et de production d'électricité. L'investissement de Hitachi Énergie s'inscrit directement dans cette stratégie, en permettant de fabriquer, de remettre à neuf et de maintenir ici même en Ontario des composantes essentielles du réseau. Sous le leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement protège la chaîne d'approvisionnement de la province, réduit la dépendance à l'égard de l'étranger et veille à ce que l'Ontario soit plus autonome et plus résilient. »

« Cet investissement majeur dans notre collectivité permettra de créer des emplois bien rémunérés tout en appuyant les efforts de notre gouvernement pour renforcer les infrastructures énergétiques de l'Ontario », a déclaré Neil Lumsden, député de Hamilton-Est-Stoney Creek. « La présence à Stoney Creek d'une installation de cette envergure garantit que notre province pourra continuer d'offrir une énergie fiable, sécuritaire et produite localement pour les générations à venir. »

« L'Ontario fait face à une croissance historique de la demande en électricité au cours des 25 prochaines années. Hydro One continuera d'investir dans les équipements électriques et de privilégier les activités basées en Ontario afin de soutenir cette croissance, d'alimenter de nouveaux foyers et d'appuyer les entreprises, les fermes, les fabricants et les mines », a déclaré Megan Telford, chef de l'exploitation d'Hydro One. « Partenaire de confiance depuis de nombreuses années, Hitachi Énergie Canada nous fournit des équipements et des services fiables et sécuritaires pour alimenter la province. Nous saluons cet investissement en Ontario et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration afin de bâtir un réseau qui répond aux besoins de la population ontarienne. »

L'usine de Stoney Creek est le seul site au Canada consacré à la modernisation et à la prolongation de la durée de vie de transformateurs de puissance de moyenne et de grande taille pouvant atteindre 765 kV. Chaque année, elle remet à neuf des dizaines d'unités pour des services publics et des clients industriels au Canada et aux États-Unis. Les améliorations prévues permettront de réduire les délais de remise en service, aidant ainsi les clients à rétablir plus rapidement des actifs critiques et à atténuer les pressions exercées sur le réseau. La remise à neuf des transformateurs peut réduire les émissions jusqu'à 70 % par rapport à la fabrication de nouveaux équipements, grâce à la réutilisation de composantes majeures.

Le nouveau centre de Hitachi Énergie à Cambridge sera spécialisé en services d'intervention sur le terrain. Il offrira des services d'entretien sur place et des interventions rapides afin d'assurer le fonctionnement fiable et efficace des systèmes des clients. Ces investissements élargissent les capacités de services et renforcent la capacité du Canada à remettre en état des infrastructures essentielles du réseau électrique durant l'une des périodes d'électrification les plus rapides de son histoire.

À propos de Hitachi Énergie

Hitachi Énergie est un chef de file technologique mondial en matière d'électrification, qui façonne un avenir énergétique durable grâce à des technologies de réseaux électriques novatrices axées sur le numérique. Plus de trois milliards de personnes dépendent de nos technologies dans le cadre de leur quotidien. Forts d'une expertise de plus d'un siècle en matière de technologies novatrices essentielles à la mission, notamment les transformateurs à haute tension, l'automatisation et l'électronique de puissance, nous relevons le défi énergétique le plus urgent de notre époque, soit celui d'équilibrer la demande croissante en électricité tout en décarbonant le réseau électrique. Grâce à une base installée sans pareille dans plus de 140 pays, nous créons et mettons en place des partenariats à long terme dans les secteurs des services publics, de l'industrie, des transports, des centres de données et des infrastructures. Avec notre siège social basé en Suisse, nous employons plus de 50 000 personnes dans 60 pays, et générons des revenus d'environ 16 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

À propos de Hitachi, Ltd.

Grâce à ses activités d'innovation sociale (SIB) qui regroupent les technologies de l'information, la technologie opérationnelle et les produits, Hitachi contribue à une société harmonisée où l'environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi exerce ses activités à l'échelle mondiale dans quatre secteurs - systèmes et services numériques, énergie, mobilité et industries communicantes -, ainsi que la division opérationnelle stratégique SIB pour les nouvelles activités en croissance. Avec Lumada au cœur au cœur de ses activités, Hitachi génère de la valeur en intégrant les données, la technologie et le savoir-faire du domaine pour relever les défis des clients et les enjeux sociaux. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 (clos le 31 mars 2025) a totalisé 9 783,3 milliards de yens. L'entreprise compte 618 filiales consolidées et environ 280 000 employés dans le monde. Visitez-nous à l'adresse www.hitachi.com

SOURCE Hitachi Énergie

Contact média: Verena Garofalo, Cheffe, Communications, Canada, Hitachi Énergie, [email protected]