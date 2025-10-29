Hitachi Energy et Blackstone Energy Transition Partners concluent un partenariat stratégique pour créer un chef de file des services énergétiques en Amérique du Nord

Hitachi Energy acquiert une participation minoritaire dans Shermco, une entreprise récemment acquise par des fonds de capital-investissement gérés par Blackstone, renforçant ainsi ses capacités à maintenir la fiabilité et la sécurité du réseau électrique nord-américain.

En parallèle, Hitachi Energy investit plus de 1 milliard $ US dans l'expansion organique de ses activités mondiales de services, en développant de nouvelles solutions numériques comme HMAX et en augmentant ses effectifs.

ZURICH, Suisse et NEW YORK, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Hitachi Energy, une filiale détenue à 100 % par Hitachi, Ltd., a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec Blackstone Energy Transition Partners (« Blackstone ») afin d'élargir et de renforcer son secteur de services. Ce partenariat permettra à Hitachi Energy d'aider ses clients à maintenir la fiabilité et la sécurité de leurs infrastructures électriques en Amérique du Nord. Dans le cadre de cette entente, Hitachi Energy acquerra une participation dans Shermco, un important fournisseur nord-américain de services de maintenance, de réparation, d'essais, de mise en service et de conception, récemment acquis par des fonds affiliés à Blackstone.

Ce partenariat réunit trois chefs de file du secteur : Hitachi Energy, leader mondial des technologies d’électrification; Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde; et Shermco, un fournisseur reconnu de services électriques au Canada et aux États-Unis. (Groupe CNW/Hitachi Énergie)

Ce partenariat réunit trois chefs de file du secteur : Hitachi Energy, leader mondial des technologies d'électrification; Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde; et Shermco, un fournisseur reconnu de services électriques au Canada et aux États-Unis. Ensemble, ils chercheront à accroître la capacité et les compétences de service afin d'offrir un soutien complet au cycle de vie des infrastructures énergétiques critiques, allant de la production et du transport d'électricité aux centres de données et à l'électrification industrielle.

« En investissant dans Shermco, en partenariat avec Blackstone, Hitachi Energy accélère sa croissance et élargit ses capacités de service en Amérique du Nord, » a déclaré Andreas Schierenbeck, président-directeur général de Hitachi Energy. « Cet investissement renforce notre offre de services alors que nous prenons de l'ampleur, en aidant nos clients à maintenir et prolonger la durée de vie de leurs actifs, tout en rendant le réseau plus robuste, plus résilient et prêt pour l'avenir. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Hitachi Energy comme partenaire stratégique aux côtés de Blackstone, » a affirmé Phil Petrocelli, président-directeur général de Shermco. « Cet investissement témoigne de notre engagement à répondre aux besoins essentiels en électricité de nos clients et de notre réputation en matière de sécurité et d'excellence. Grâce à ce soutien et à ces ressources supplémentaires, nous pourrons étendre notre présence et nos capacités pour accélérer notre croissance commune. »

« Hitachi Energy est un chef de file mondial de la technologie et de l'énergie, doté d'une expertise numérique et opérationnelle approfondie, » a déclaré David Foley, responsable mondial de Blackstone Energy Transition Partners. « Nous sommes heureux de nous associer à Hitachi Energy pour poursuivre le succès de Shermco aux côtés de Phil Petrocelli et de son équipe de direction exceptionnelle. »

Les directeurs généraux JP Munfa et Darius Sepassi de Blackstone ont ajouté:

« L'investissement de Hitachi Energy dans Shermco unit un chef de file mondial en électrification à l'un des principaux fournisseurs nord-américains de services de maintenance, d'essais et de conception pour les équipements électriques. Nous sommes ravis de ce partenariat et impatients de collaborer avec Hitachi Energy pour accélérer la prochaine phase de croissance de Shermco dans une ère marquée par une électrification rapide et une demande croissante. »

Un investissement mondial de 1 milliard $ US dans les services

Hitachi Energy investit également plus de 1 milliard $ US à l'échelle mondiale pour développer son réseau de services, lancer de nouvelles solutions numériques - dont HMAX Energy - et accroître ses effectifs, notamment par la formation et la certification de plus de 5 000 experts en services supplémentaires dans le monde.

« En combinant l'expertise de Hitachi Energy dans le domaine des réseaux et ses solutions numériques à la présence nationale de Shermco sur le terrain, nous établirons une nouvelle référence pour les services d'infrastructure électrique, créant ainsi le principal partenaire de services en Amérique du Nord, axé sur la fiabilité, la performance et l'innovation numérique pour les services publics, les industries et les centres de données », a expliqué Wolf Mueller, directeur général de la division des services chez Hitachi Energy.

Accroître les capacités de services à l'ère de la transition énergétique

À l'échelle mondiale, les réseaux électriques vieillissent et la main-d'œuvre prend sa retraite, ce qui pose de grands défis. Alors que l'électrification s'accélère dans les secteurs industriels, des transports et des infrastructures numériques, les services deviennent l'épine dorsale de la modernisation des réseaux. Une grande partie du réseau actuel - plus de 70 % des lignes de transport d'électricité aux États-Unis1 - a plusieurs décennies, approchant ou dépassant sa durée de vie prévue, ce qui entraîne des risques accrus de pannes, de vulnérabilités informatiques et de réparations d'urgence coûteuses.

Les services sont essentiels pour aider les centres de données, les services publics et les industries à entretenir, moderniser et optimiser leurs infrastructures, afin d'accroître la fiabilité, la sécurité, la flexibilité et la durabilité des systèmes énergétiques.

Note aux éditeurs

(1) Fondée en 1974 et établie au Texas, Shermco est l'une des plus grandes organisations d'essais électriques accréditées par la InterNational Electrical Testing Association (NETA). L'entreprise offre des services complets de maintenance, de réparation, d'essais, de mise en service et de conception de systèmes électriques, avec plus de 600 techniciens NETA et 200 ingénieurs répartis dans 40 centres de services aux États-Unis et au Canada.

Shermco fournit des services essentiels aux centres de données, aux services publics et aux marchés industriels et commerciaux diversifiés, en aidant ses clients à améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de leurs infrastructures électriques critiques, tout en réduisant les temps d'arrêt et les pannes.

(2) HMAX Energy est la nouvelle offre de services numériques et infonuagiques de Hitachi, alimentée par l'intelligence artificielle et destinée au secteur énergétique. Pilier clé de la stratégie Lumada 3.0, HMAX Energy combine des capacités numériques, une expertise sectorielle, une excellence opérationnelle et une intelligence tirée de la base installée afin de maximiser la disponibilité, la sécurité, l'efficacité et la durée de vie des actifs.

Ces solutions permettront aux clients de passer d'une approche réactive à une approche prédictive, assurant ainsi la pérennité de leurs infrastructures énergétiques.

À propos de Hitachi Energy

Hitachi Énergie est un chef de file technologique mondial en matière d'électrification, qui façonne un avenir énergétique durable grâce à des technologies de réseaux électriques novatrices axées sur le numérique. Plus de trois milliards de personnes dépendent de nos technologies dans le cadre de leur quotidien. Forts d'une expertise de plus d'un siècle en matière de technologies novatrices essentielles à la mission, notamment les transformateurs à haute tension, l'automatisation et l'électronique de puissance, nous relevons le défi énergétique le plus urgent de notre époque, soit celui d'équilibrer la demande croissante en électricité tout en décarbonant le réseau électrique. Grâce à une base installée sans pareille dans plus de 140 pays, nous créons et mettons en place des partenariats à long terme dans les secteurs des services publics, de l'industrie, des transports, des centres de données et des infrastructures. Avec notre siège social basé en Suisse, nous employons plus de 50 000 personnes dans 60 pays, et générons des revenus d'environ 16 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://x.com/HitachiEnergy

À propos de Hitachi, Ltd.

Grâce à ses activités d'innovation sociale (SIB) qui regroupent les technologies de l'information, la technologie opérationnelle et les produits, Hitachi contribue à une société harmonisée où l'environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi exerce ses activités à l'échelle mondiale dans quatre secteurs - systèmes et services numériques, énergie, mobilité et industries communicantes -, ainsi que la division opérationnelle stratégique SIB pour les nouvelles activités en croissance. Avec Lumada au cœur au cœur de ses activités, Hitachi génère de la valeur en intégrant les données, la technologie et le savoir-faire du domaine pour relever les défis des clients et les enjeux sociaux. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 (clos le 31 mars 2025) a totalisé 9 783,3 milliards de yens. L'entreprise compte 618 filiales consolidées et environ 280 000 employés dans le monde. Visitez-nous à l'adresse www.hitachi.com.

À propos de Blackstone Energy Transition Partners

Blackstone Energy Transition Partners est la stratégie d'investissement en capital de contrôle de Blackstone pour les entreprises liées au secteur de l'énergie. Leader mondial dans ce domaine, Blackstone a engagé plus de 27 milliards $ US de capitaux propres dans divers segments de l'industrie énergétique. Sa philosophie d'investissement repose sur le soutien à des équipes de direction exceptionnelles au moyen d'un capital flexible, afin d'aider les entreprises énergétiques à croître et à améliorer leur performance. L'objectif : fournir une énergie plus fiable, abordable et propre, tout en créant des entreprises de plus grande envergure, des emplois et une valeur durable pour les investisseurs, les employés et toutes les parties prenantes.

À propos de Shermco

Basée à Irving, au Texas, Shermco fournit des services d'essais, de maintenance, de mise en service et de réparation d'équipements électriques à une large gamme de clients dans les secteurs des services publics, de l'énergie et de l'industrie. Avec plus de 40 établissements en Amérique du Nord, Shermco dessert une clientèle diversifiée de premier plan. L'entreprise est un membre actif de la NETA, de la EASA (Electrical Apparatus Service Association) et de la ACP (American Clean Power Association).

www.shermco.com.

