Hitachi Énergie investit 270 millions de dollars canadiens de plus pour accroître la capacité de production de transformateurs de grande puissance à Varennes, Québec

S'ajoutant à un investissement initial de 140 millions de dollars canadiens, l'expansion triplera presque la capacité de production et créera plus de 500 emplois

Ce projet soutiendra la demande croissante en électricité au Canada et dans le monde, exigeant des investissements et des innovations rapides en infrastructures

VARENNES, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Hitachi Énergie, chef de file mondial en matière d'électrification, a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 270 millions de dollars canadiens pour l'agrandissement de son usine de fabrication de transformateurs de grande puissance située près de Montréal. En prolongeant l'expansion annoncée en 2024, cet investissement permettra de presque tripler la capacité annuelle de production et de consolider le rôle du Canada dans l'énergie propre à l'échelle mondiale.

Rendu de l'usine Hitachi Énergie de Varennes / vue aérienne après l'agrandissement (Groupe CNW/Hitachi Énergie)

La réalisation de ce projet est rendue possible notamment grâce à un investissement de 16 millions de dollars du gouvernement du Québec, lequel a également octroyé, avec Hydro-Québec, environ 15 mégawatts nécessaires pour répondre aux besoins d'Hitachi Énergie.

Cette initiative s'inscrit dans le programme d'investissement mondial de 9 milliards de dollars américains d'Hitachi Énergie, le plus important du secteur, destiné à renforcer les capacités de production, la R&D et l'ingénierie. L'expansion de Varennes créera environ 500 emplois et générera des retombées économiques considérables pour la région. Comme plus de la moitié de la valeur des biens vendus à partir du site provient de sources locales, l'investissement stimulera directement l'économie locale.

Les transformateurs sont les composantes essentielles de la chaîne de valeur énergétique, car ils permettent le transport et la distribution efficaces de l'électricité. Ils prennent en charge des applications telles que les systèmes de transport à grande échelle, l'exploitation des centres de données, les interconnexions de réseaux, l'intégration des énergies renouvelables et l'électrification des transports, qui sont toutes essentielles à la décarbonation des systèmes énergétiques. Au Canada, les grands transformateurs de puissance sont également essentiels pour soutenir les industries à forte consommation d'énergie telles que l'exploitation minière, la production d'aluminium et la fabrication d'acier, qui sont fondamentales pour l'économie nationale.

L'agrandissement de l'usine de Varennes est une étape importante du plan mondial d'Hitachi Énergie visant à accroître la capacité de production des transformateurs afin de répondre aux besoins croissants à moyen et à long terme des clients dans le cadre de la transition énergétique.

« Grâce à cette expansion, Varennes continuera de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement du réseau électrique de la région. Notre équipe est fière d'être à l'avant-garde de la mise en place d'une infrastructure énergétique durable, fiable et résiliente pour les décennies à venir », a déclaré Bruno Melles, directeur général de l'unité opérationnelle Transformateurs chez Hitachi Énergie.

« Cet investissement nous permettra d'accroître considérablement notre capacité à répondre à la demande croissante pour les transformateurs de grande puissance et la technologie CCHT, qui sont essentiels à l'atteinte des principaux objectifs de transition énergétique », a ajouté Carla Vicente, directrice générale nationale, Hitachi Énergie Canada.

L'usine de Varennes est l'un des plus grands fabricants de transformateurs CCHT au monde, et est également certifiée CSA N299 pour l'assurance qualité nucléaire. Ces capacités permettent au site de répondre à la demande sans précédent en transformateurs, découlant de l'expansion de la production d'énergie nucléaire, l'interconnexion accrue entre les juridictions, la rénovation des infrastructures existantes, la demande croissante en électricité des centres de données et la croissance soutenue des sources renouvelables.

« Hitachi Énergie Canada joue un rôle stratégique dans le développement énergétique du Québec. Elle est la seule entreprise à produire des transformateurs d'une telle puissance en Amérique du Nord. S'appuyant sur un bassin d'expertise québécoise de pointe, elle est l'un des piliers assurant notre sécurité énergétique, et elle continuera d'être une leader de l'économie verte. Nous sommes fiers de la soutenir dans son projet d'agrandissement à Varennes, qui lui permettra de franchir une nouvelle étape de sa croissance tout en créant au Québec de nombreux emplois de qualité et bien rémunérés », a déclaré Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

« L'énergie propre et fiable est au cœur du plan de notre gouvernement pour faire du Canada une superpuissance énergétique. Les investissements dans les capacités nationales de fabrication et de recherche de pointe, comme celles d'Hitachi Énergie Canada, renforceront notre souveraineté énergétique, généreront des emplois et permettront de doter le pays d'un réseau bien adapté pour soutenir la prospérité et la résilience économique. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada est en bonne voie de remporter la course à l'économie propre la plus robuste au monde. En appuyant l'expansion des activités d'Hitachi Énergie Canada au Québec, nous consolidons la capacité de fabrication nationale, garantissons un approvisionnement en technologies essentielles pour le réseau électrique et soutenons la création de centaines d'emplois rémunérateurs. Les projets comme celui-ci prouvent que le Canada dispose des talents, du savoir-faire et de l'ambition nécessaires pour s'imposer comme véritable superpuissance énergétique, fournissant une électricité fiable aux Canadiens ainsi que des solutions mondiales d'énergie propre. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

Le projet améliorera considérablement le flux de production. Les améliorations prévues comprennent une chaîne de montage à la pointe de la technologie et l'ajout de deux lignes d'alimentation flexibles pour les noyaux et les enroulements, garantissant une plus grande continuité de la production. L'usine intègre pleinement la plateforme technologique TrafoStar™ de Hitachi Énergie, qui permet d'harmoniser la conception des transformateurs, les processus de fabrication et les mesures de contrôle qualité dans toutes les usines de transformateurs de puissance à l'échelle mondiale.

En tant que leader mondial de l'électrification et plus grand fabricant de transformateurs, Hitachi Énergie fait progresser la modernisation des réseaux électriques grâce à des solutions de pointe et à son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

À propos de Hitachi Énergie

Hitachi Energie est un chef de file technologique mondial en matière d'électrification, qui façonne un avenir énergétique durable grâce à des technologies de réseaux électriques novatrices axées sur le numérique. Plus de trois milliards de personnes dépendent de nos technologies dans le cadre de leur quotidien. Forts d'une expertise de plus d'un siècle en matière de technologies novatrices essentielles à la mission, notamment les transformateurs à haute tension, l'automatisation et l'électronique de puissance, nous relevons le défi énergétique le plus urgent de notre époque, soit celui d'équilibrer la demande croissante en électricité tout en décarbonant le réseau électrique. Grâce à une base installée sans pareille dans plus de 140 pays, nous créons et mettons en place des partenariats à long terme dans les secteurs des services publics, de l'industrie, des transports, des centres de données et des infrastructures. Avec notre siège social basé en Suisse, nous employons plus de 50 000 personnes dans 60 pays, et générons des revenus d'environ 16 milliards de dollars américains.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://x.com/HitachiEnergy

À propos de Hitachi, Ltd.

Grâce à ses activités d'innovation sociale (SIB) qui regroupent les technologies de l'information, la technologie opérationnelle et les produits, Hitachi contribue à une société harmonisée où l'environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi exerce ses activités à l'échelle mondiale dans quatre secteurs - systèmes et services numériques, énergie, mobilité et industries communicantes -, ainsi que la division opérationnelle stratégique SIB pour les nouvelles activités en croissance. Avec Lumada au cœur de ses activités, Hitachi génère de la valeur en intégrant les données, la technologie et le savoir-faire du domaine pour relever les défis des clients et les enjeux sociaux. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 (clos le 31 mars 2025) a totalisé 9 783,3 milliards de yens. L'entreprise compte 618 filiales consolidées et environ 280 000 employés dans le monde. Visitez-nous à l'adresse https://www.hitachi.com.

SOURCE Hitachi Énergie

Personne-ressource pour les médias: Felix Mann, Chef - Communications et marketing, Hitachi Énergie Canada Inc., +1-438-580-6394, [email protected]