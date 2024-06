Hisense TV se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions au premier trimestre de 2024

QINGDAO, Chine, le 14 juin 2024 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a vu sa capacité concurrentielle dans le secteur mondial des appareils électroménagers renforcée par les plus récentes données de l'institut d'études de marché international de premier plan Omdia, montrant que les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense pour le premier trimestre de 2024 ont atteint un total de 6,32 millions, classant Hisense au deuxième rang sur le marché mondial de 2022 au premier trimestre de 2024.

Hisense TV se classe au deuxième rang mondial. Le mini-téléviseur ULED U7N de Hisense est le téléviseur officiel de l’EURO 2024™ de l’UEFA.

La part du volume des expéditions mondiales de téléviseurs du premier trimestre de 2024 d'Hisense était de 13,6 %, avec une part des revenus des expéditions mondiales de 12,1 %. Hisense figure actuellement au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs, et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. En tant que leader technologique et commercial dans le domaine des systèmes de télévision laser, Hisense a également bénéficié d'une part du volume mondial d'expédition de téléviseurs laser de 53,4 % au premier trimestre de 2024.

Le succès continu d'Hisense au sein d'un marché très concurrentiel est attribuable à son engagement à l'égard de l'innovation continue dans les produits et services de haute qualité pour le développement d'une technologie novatrice en matière d'appareils électroménagers dans la poursuite de l'amélioration de la vie quotidienne. Le mini-téléviseur ULED U7N d'Hisense est le téléviseur officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA, qui fait passer l'expérience de visionnement de soccer vers de nouveaux sommets avec un téléviseur conçu spécialement pour les amateurs de sport et de jeux vidéo. Affichant un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz, et équipé de la technologie Ultimate Motion 120 Hz et du mode AI Sports, le téléviseur U7N vous transporte au cœur du jeu.

En tant que partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA, Hisense a récemment lancé sa campagne BEYOND GLORY mettant en vedette les ambassadeurs mondiaux Iker Casillas et Manuel Neuer. La campagne marque la troisième édition consécutive du championnat européen de football de l'UEFA en partenariat avec Hisense, qui offre une occasion formidable de continuer à établir des liens entre la marque Hisense et les consommateurs du monde entier.

