À titre de chef de file mondial, Hisense n'est pas seulement un fabricant de téléviseurs, mais aussi un chercheur et un fournisseur de solutions de systèmes d'affichage pour tous les scénarios.

Au cours des dernières années, Hisense a toujours cru que la concurrence dans le marché des téléviseurs nécessitait une approche globale. Par conséquent, outre la technologie d'affichage, Hisense vise également l'excellence en fonction de nombreux aspects, y compris la qualité audio, le contenu, l'interface utilisateur, la conception industrielle et l'AIoT, en élargissant sa gamme de produits et en repoussant les limites de son développement technologique.

Les trois moteurs d'une croissance de grande qualité pour Hisense

Selon Fisher Yu, la technologie d'affichage d'Hisense est passée à un niveau supérieur grâce à des décennies de recherche et développement, et sa croissance rapide et de grande qualité repose sur trois aspects fondamentaux.

La technologie ULED améliorée occupe une place de choix dans la croissance soutenue d'Hisense, car elle a permis de rehausser la qualité d'image de ses téléviseurs. Hisense a lancé une nouvelle génération de plateforme de technologie d'affichage ULED X et sa gamme de produits phares U8H. Ces produits haut de gamme font appel au processeur PQ AI 8K et au premier algorithme de commande de lumière 16 bits de l'industrie, ce qui permet d'obtenir un contraste environnemental trois fois supérieur et une gamme dynamique deux fois supérieure par rapport au téléviseur DELO.

Le lancement mondial du téléviseur laser 8K lors de la conférence des partenaires mondiaux représente un autre moteur de l'innovation d'Hisense. Selon les données d'Omdia, Hisense détient 51 % du marché des ventes de téléviseurs laser de janvier à septembre de cette année, ce qui place l'entreprise au premier rang mondial à ce chapitre. En outre, grâce à une collaboration étroite avec ses partenaires en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement, Hisense a fait évoluer l'industrie, qui est passée de la technologie 2K à 4K, et maintenant à 8K, créant la télévision laser la plus impressionnante et offrant la meilleure expérience sur le plan visuel à ce jour.

L'élargissement de la gamme de produits d'Hisense dans le domaine de la technologie DEL a également contribué à son développement rapide. Comme l'a annoncé Fisher Yu, dans le domaine populaire du Micro LED, Hisense a conçu de façon indépendante deux séries de produits dans le secteur de l'affichage direct au moyen de la technologie DEL, « Vision One » et « Vision X », qui ont largement favorisé les changements dans la technologie et l'expérience des produits.

En tant que pionnier du secteur, Hisense est également déterminée à atteindre le développement durable et à faibles émissions de carbone. Son engagement à l'égard d'un mode de vie écologique et à faibles émissions de carbone s'applique à l'ensemble des processus de développement de produits, de fabrication et de recyclage. Par exemple, la consommation d'énergie du téléviseur laser 100 po Hisense est de 33 % à 50 % inférieure à celle d'un téléviseur ACL conventionnel de même taille.

L'innovation demeure le concept de base du développement de la marque Hisense. À l'avenir, Hisense continuera de promouvoir le développement de la technologie d'affichage, de favoriser les améliorations au sein de l'industrie grâce à l'innovation et de créer une nouvelle référence en matière de téléviseurs haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1971322/Fisher_Yu_SVP_Hisense.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1971323/The_Path_ULED_Development.jpg

